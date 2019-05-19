正論：外憂內患經濟冷　港府束手猶自吹

香港連日創下高溫紀錄，熱氣蒸騰，但與之相反的卻是經濟吹起寒風。隨着中美貿易戰久拖不下，談判陷入僵局，本港出口大受打擊，經濟增長創下十年新低。面對此情此景，港府高官無所作為，一副望天打卦的模樣，未來經濟何去何從，令人惴惴不安。



儘管港府將今年首季經濟增長由百分之○點五修訂為百分之○點六，但只是聊勝於無，經濟景氣轉弱已是不爭的事實。受中美貿易戰拖累，本港整體貨物出口在第一季進一步減弱，按年跌幅達百分之四點一，不可謂不顯著。雪上加霜的是，內部需求與去年同期相比明顯減弱，私人消費開支幾乎沒有增長，整體投資開支卻持續收縮，市場氣氛悲觀。本地商會直言貿易戰對內地設廠的企業打擊極大，不少更要轉移生產線，凍薪或減薪，苦不堪言。



任何積極有為的政府，看到經濟下行風險不斷擴大，經濟危機近在眼前，必會出招安撫情緒、穩住經濟，很可惜，港府一味以「大市場、小政府」做擋箭牌，至今毫無作為。財政司司長陳茂波聲稱，貿易談判經常峰迴路轉，難以估計未來發展，政府不會輕舉妄動對經濟預測做大幅調整，以免令市場誤解，但企業周轉有困難會提供支援，有需要亦會推出刺激內部消費措施，籲市民管理好個人承擔能力云云。



作為特區主理財金的最高級別官員，陳茂波竟然只知大談「阿媽是女人」的廢話，簡直令人難以置信。所謂「不會輕舉妄動」，即是不作為的代名詞；所謂應對措施，只有向中小企提供貸款一招，老調重彈，毫無新意；刺激內部消費更是沒有內容，以其「不會輕舉妄動」的施政作風，顯然又是說多做少。官員不是未雨綢繆，不是解決問題，反而叫市民自求多福，有甚麼意義？正如有人批評，港府將經濟轉差的原因，全部簡單地歸咎於中美貿易摩擦等外圍因素，而不是從自身尋找不足，反映的是怨天尤人、束手無策、等運到的懶政作風。



誠然，美中作為全球第一及第二大經濟體，貿易戰難分難解，其他地區不可能獨善其身，香港承受的壓力的確不小，但港府有做好本分嗎？可以看見，香港產業結構單調，來來去去都是金融和地產兩味，幾十年來都是「塘水滾塘魚」。歷屆政府都說要經濟轉型，從董建華的「這個港那個港」，到曾蔭權的「六大優勢產業」，再到梁振英的「做大做闊」，以至林鄭的發展創新科技，無一不是說得天花龍鳳，到頭來一事無成。單是「補漏拾遺」派發四千元亂象叢生，港府連一個網上申請系統都無法推出，還談何創新科技？



過去香港遇到經濟危機，還有內地可以依靠，由沙士到金融海嘯都莫不如此，然而時移勢易，內地經濟同樣形勢嚴峻，根本無暇他顧，何況在中港矛盾日益惡化的今天，連堵塞法律漏洞的修訂引渡條例都被抹紅抹黑，即使中央有意伸出援手，香港有福消受嗎？弗備難，難必至，高官一味漫不經心，香港危矣！



