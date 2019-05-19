世界視線：中東不能藏二虎　沙特樂見美伊戰

美伊開戰如箭在弦，美國盟友沙特阿拉伯已急不及待搶先出手，向伊朗陣營攻擊。沙特斥伊朗指使也門叛軍青年運動以無人機攻擊該國的輸油管及石油設施，日前向也門首都薩那發動空襲報復，不但青年運動的軍事設施被炸毀，甚至民居及學校也遭殃。沙特早於一五年已聯同多個阿拉伯國家派兵圍剿青年運動，但未竟全功，留下後患。



一山不能藏二虎，中東兩大國沙特與伊朗新仇舊恨罄竹難書，單是宗教層面已屢釀衝突。區內大部分是回教國家，當中分成遜尼派和什葉派兩大勢力範圍。遜尼派國家奉行四大哈里發的訓示，什葉派國家則只認可穆罕默德先知的堂弟阿里是正統，把其餘哈里發當作異端，什葉派的伊朗與遜尼派的沙特基本上是勢不兩立。一六年沙特處決伊朗什葉派教士，令兩國斷交。



區內敍利亞及卡塔爾歸了伊朗那邊，卡塔爾因而受到沙特斷交封殺。阿聯酋與沙特是盟友，日前兩國四艘商船同被破壞，阿國外長指「伊朗的行為」是地區問題的中心，一直有侵略欺凌其他國家，對於沙特油管遇襲，以沙特為首的聯盟將「強硬報復」。



石油產業關係沙伊兩國經濟命脈，不能容忍任何損害行為，沙特藉美國制裁想把伊朗石油出口歸零，伊朗也一直想打擊沙特石油出口，近日連環油輪及油管襲擊，外界都把帳算在德黑蘭政府頭上。伊朗還有終極撒手鐧，封鎖霍爾木茲海峽，堵塞沙特石油運輸通道，「我死也不讓你好過」。美國在波斯灣加強軍事部署，亦是防範霍海被封。



沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼掌握實權，展示對伊朗的強硬態度，今次空襲伊朗的外圍勢力，極有可能是推波助瀾，希望美國出手對付伊朗，自己檢現成便宜，到時便可獨霸中東。若這次不能將伊朗收服，特朗普又連任失敗，民主黨上場隨時政策重新傾向伊朗；加上沙特本身人權問題令人詬病，民主黨可能會重提卡舒吉被殺事件，到時與華府關係此消彼長，恐會被伊朗踩到頭上，夜長夢多，此時不助美誅伊，還待何時？



