神州觀察：司法腐敗庇黑幫　專利發明淪笑話

全國掃黑除惡專項鬥爭正如火如荼，很多地方涉黑涉惡犯罪集團被搗毀，但與此同時，內地政法系統腐敗黑幕亦愈揭愈多，連「專利發明」都可用於庇護黑幫，沒有最黑，只有更黑。



雲南昆明黑幫頭目孫小果，二十一年前因強姦、故意傷害等罪被判死刑，上訴亦被高院駁回，但他竟能死裏逃生，更提前出獄，繼續在當地經營夜店作姦犯科，並以假名辦理證件出入港澳，直至中央掃黑除惡督導組近日進駐當地，以孫小果為首的黑幫組織才被一網打盡，並查出有數十名公安司法官員充當其保護傘。



該宗案件不只是司法腐敗、濫用公權力的惡果，更折射出內地司法權力不受制約，官員保護傘遍及公檢法系統。事實上，不止在雲南，各地都有類似殺人惡魔被放生，例如湖北省襄陽市近日拘捕的一名陳姓黑幫頭目，十八年前曾持槍殺人，但在九名公檢法官員包庇下獲輕判，之後又減刑提前出獄。



不可思議的是，二審仍獲判死刑的孫小果成功逃脫死刑，竟然是因為在監獄裏搖身一變成了「發明家」，申請國家專利後改判死緩。據報是其身為公安官員的母親報送專利申請材料，以兒子名義成功取得「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」發明專利。輿論質疑，不學無術的孫小果，根本就沒有可能突發奇想去發明創造，當中明顯存在腐敗問題。



根據內地相關法律規定，罪犯有發明創造或重大技術革新，算是立功表現，可獲減刑或改判。但這項鼓勵服刑犯人改造的制度，卻被不法之徒鑽了空子。內地官媒就曾多次批評「監獄發明家」亂象，揭露有專利代理機構公然面向服刑人員提供專利買賣、申報等一條龍服務，認為社會上已形成幫服刑犯人減刑的灰色、非法產業鏈。



事實上，除了一些惡貫滿盈的罪犯入獄後成為「科學家」，一些貪官被囚後也紛紛成為「發明家」。資料顯示，原足協副主席南勇、原浙江省奉化市衞生局黨委書記梁劍興、原四川省某市交通局副局長樓衞剛、原北京市國土資源地熱處處長陳建平等，在監獄中均有發明專利而被減刑。顯然，監獄發明創造已成為司法腐敗、內外勾結、變相協助罪犯越獄的工具。



諷刺的是，雖然中國發明專利申請量連續數年全球第一，但世界銀行數據顯示，中國專利應用轉化率不到兩成。有內地知識產權專家曾直言，全國「問題專利」和「垃圾專利」佔八成以上。而當局需要警惕的是，由於專利申請門檻太低，程序不透明，缺乏相關制度約束，令所謂的專利發明，或存在大量無用的「權力專利」、「腐敗專利」、「減刑專利」，不僅會喪失科研權威和尊嚴，更會淪為國際笑話。



