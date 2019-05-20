產評：貨幣戰如箭在弦　人幣保七難度增

隨着中美貿易談判陷入僵局，美國正式就「晒冷」徵收所有中國進口貨品關稅作出諮詢，人民幣兌美元近日迅速貶值，離岸價直撲「七算」大關，意味着新一輪貨幣戰如箭在弦。不過，今次「保七」難度大增，一旦破位，後果不堪設想。



人民幣匯價原本穩步上揚，兌每美元在二月底時強見6.7左右，較去年底升值近3%，可惜在五月五日，美國總統特朗普「反臉」上調關稅後，人民幣就急轉直下，截至上周五的短短十個交易日，反映國際的離岸價挫至6.9491，距離「死線」七算不遠矣。市場一般相信，若這關鍵位失守，就會觸發信心危機，不但會加速貶值，包括中港股市等風險資產也會暴瀉，同時反映中美可能陷入長期僵局，導致全球經濟受損。



值得留意的是，雖然市傳人民銀行短期會力頂七算，但與以往不同，今次難度大增，最主要原因是外資撤出。目前中國外匯儲備雖達3.1萬億美元，但不少是以往帶着外幣來中國做生意的外資，在兌換人民幣後留存在人民銀行。根據國際貨幣基金組織的外儲公式，若中國要維持國家及匯率穩定，外儲不能低於2.5萬至2.7萬億美元。換言之，中國能真正動用的外儲僅數千億美元，即保衞人民幣「彈藥」就是如此。



目前遇到的難題是，隨着特朗普啟動「晒冷」徵關稅後，立竿見影的現實是之前猶豫需否搬廠的企業，也開始撤離中國了。它們撤出時，就會兌回當初帶來的外幣。換言之，這會對外儲構成壓力，同時拖累人民幣。早前美國公布，中國三月減持了美債104億美元，當時貿戰尚未惡化，這樣的減持似乎不是甚麼反制措施，內裏真正原因只有官方最清楚。



再者，這輪人民幣貶值至今未有大鱷「承認責任」！相反，由一五年起至今年三月期間，不斷高呼正在沽空人民幣的對沖基金經理巴斯，於上周二公開透露，已沒有再持大量人民幣淡倉。當然，大鱷可以口不對心，但持倉是可以查核，官方至今確實也沒有強調有外部力量興風作浪。如果連外部沽空壓力也不大的話，今次人民幣極速瀉至俟近6.95水平，確實惹人憂慮，亦足見民眾「星星之火」是「足以燎原」，或許這才是特朗普「極限施壓」的底蘊。



內地一向強調「信心比黃金更重要」，目前就是考驗信心的時候，一旦民眾對人民幣形成貶值預期，就真的中正特朗普下懷，不費吹灰之力就觸發資金外流，令中國陷入金融危機。簡而言之，今次貨幣戰實不易打，難度不容低估！



