功夫茶：氯氣常洩唔簡單　利益輸送最可怕

港府冇神經、冇靈魂，做嘢唔係錯漏百出，就係踢都唔郁，之但係一講到私相授受、官商勾結咯喎，鬼打都冇咁精神，元神即刻歸位。呢嗱，尋日濾水廠又洩漏氯氣嘞，係短短七日之內嘅第三單，水務署監管不力、草菅人命唔在講，背後涉及嘅利益輸送先至最令人側目。



話說牛潭尾濾水廠氯氣儲存室尋朝早突然警鐘大作，員工急緊疏散，經調查後，懷疑加氯機房一條氯水輸送管出現穿孔漏出氯水，引致偵測系統發出警報並啟動保護系統，雖然最終有驚無險，但都嚇到一額汗。你知啦，氯氣屬刺激性有毒氣體，對人體有害，最大鑊係遇到化學反應會引致爆炸，年前河北化工廠大爆炸就係由此造成。唔怕一萬，最怕萬一，輸送管化學成咁，係咪質量有問題呀？當局係咪監管失職呀？若然下次成條破裂咪大劑？



當然喇，大事化小、小事化了不嬲係官老爺強項。水務署話喎，今次事故不影響供水及水質，仲強調與現場生產氯氣機組嘅運作無關，簡直無私顯見私。點解咁講？梗係喇，水務署位於牛潭尾及大埔兩間濾水廠嘅三項加設氯氣生產設施工程，三年前未經公開招標，就直接將合約批畀律政司司長鄭若驊老公潘樂陶嘅公司，價值過億元㗎。今年初被傳媒踢爆，水務署仲死撐話合乎程序，點知話口未完就出事，再揭落去會唔會有更驚人內幕，邊個話得埋，幾歹落定閘先喇。



講真，牛潭尾濾水廠已經唔係第一次洩漏氯氣嘞，前年同舊年都發生過，舊年嗰次仲差啲爆炸添，但水務署每次都臭聞密冚，從來冇主動通報。喂，一次就話偶然啫，三次出事喎，年年洩漏喎，證明事不尋常，水務署唔向承辦商大興問罪之師，反而百般維護兼隱瞞，你話冇古怪都冇人信。唔通家陣嘅香港返番五、六十年代，權貴勢力大到可以隻手遮天，凌駕於人命安全之上？



真相可能真係咁黑暗。睇吓沙中線剪筋醜聞咪知囉，成件事擺明偷工減料，外資承建商責無旁貸，但莫講話港府事前冇監冇管，就連事後追究都係做戲咁做，邊有阻嚇力吖。鬼咩，洋公司有幾百億合約在手，大到不能倒，港府點止崇洋媚外咁簡單，最怕豆腐渣工程遲早倒下，市民隨時慘成「沙中人」、「兵馬俑」。



冇計嘞，回歸後話就話港人當家作主，實際上施政繼續向權貴同洋人傾斜，黑箱作業成為常態。淨係一件「僭建驊」咋，知法犯法、政治交易、放生漢奸、自我特赦乜都齊，連律政司都無法無天咯喎，其他部門唔有樣學樣至奇。



