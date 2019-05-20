神州觀察：世界何曾有公平　喊冤不如硬碰硬

在剛剛結束的世界跆拳道錦標賽女子組決賽中，中國選手、里約奧運冠軍鄭姝音於大比數領先的情況下，卻遭東道主英國選手沃克登多次惡意逼迫犯規，以致被裁判直接判負，飲恨賽場。鄭女一度拒絕承認賽果，並當場傷心痛哭，大呼遭到了不公平對待。



與之形成鮮明反差的是，在爭議聲中奪金的沃克登卻按捺不住心中狂喜，即時在擂台上跳躍歡呼，不但未有顧及鄭的感受，更強拉對方為自己慶賀。在賽後採訪中，沃克登亦完全認可自己的比賽行為，坦言站上賽場就是為了勝利，為此可以不擇手段，而且以後還會這麼做，從而招致眾多中國網民撻伐，不少其他國家同行亦不齒其所為。



然而，不管怎麼忿忿不平，反正金牌已經落入別人袋中，賽場上奏響的是英國國歌。所謂「文無第一，武無第二」，精神安慰再多，終究不如光燦燦的金牌來得實在，況且運動場上從來只有冠軍會被人記住，其他的都是過眼雲煙，即使以不光彩手段奪取亦不在乎。



其實，世界上本就沒有絕對的公平存在，就像中美貿易戰，美國政府屢屢坐地起價，條件任開，又是強徵關稅，又是舉全國之力封殺華為等高科技產業，試圖以極限施壓手段逼中國就範，當中有多少行為是合情合理？到處散播「中國威脅論」，三不五時將軍艦大炮開到別人的家門口，一些國家甚至與美國聯起手來圍堵中國，又有多少理由站得住腳？



所以說，面對不公平遭遇，光靠哭鼻子委曲求全肯定不行，而一味牽就對方、不懂得變通亦不行。譬如在競技場上，既然對手無視規則，自己便不需再死抱着所謂的體育精神不放，那樣只會讓自己更吃虧，一再被對手推出界而無應對之策，又怎能全怪對手卑鄙？至於說裁判有吹黑哨之嫌，甚至連中方教練的申訴亦遭粗暴否決，這本就是奇恥大辱，為何不乾脆選擇拂袖而去，杯葛比賽，卻仍留在領獎台上抹眼淚作陪襯？



如今中美貿易戰也是同樣的情形，特朗普為了「美國優先」而重推單邊貿易保護主義政策，搞長臂管轄那一套，對中國輸打贏要，反口覆舌，目的就是為全面遏制中國崛起，使之永遠處於全球供應鏈的最底端。中方若不能挺直腰桿，針鋒相對，只會繼續縱容對方的惡行，必要時更須據理力爭，爭不贏也不能失了底線。



以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。今日割五城，明日割十城，雖能得一夕安寢，決非長久之計。面對美方咄咄逼人的架勢，中方也曾發誓不會讓人用槍指在頭上談判，然而事件終須有個了結，雙方何時再重回談判桌，會否簽訂城下之盟，一切仍未可知。



