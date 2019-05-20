正論：香江老鼠大如貓　全城清潔莫做騷

歷史總有驚人相似的一幕。當年香港爆發沙士疫情，港府發起「全城清潔大行動」，可惜最終是虎頭蛇尾，草草收場；眼下香港爆發人類感染大鼠戊型肝炎，人人談鼠色變，港府又宣布展開「全城清潔活動」，今次會不會重蹈覆轍，再次走過場，不能不令人質疑。



港府日前舉行防治蟲鼠督導委員會特別會議，食衞局、發展局、教育局等二十多個政府部門及機構的代表出席，陣容之龐大，為沙士後所僅見。政務司司長張建宗宣布全城清潔活動今日開始，為期三個月，各部門分工協作，全力滅鼠，他強調「過街老鼠不可以放過一個」，更揚言「食環署會嚴厲執法，一張告票是一千五百元，大家不想收到的話，做好清潔工作」，頗有立下「軍令狀」的況味。



早知今日，何必當初！如果港府重視防疫，食環署認真執法，鼠患問題何至於惡化到今日之田地？屈指數來，除了○三年那次全城清潔大行動，時任政務司司長曾蔭權出任清潔大隊長，○九年及一五年港府亦曾舉行全城清潔行動，分別由時任政務司司長唐英年及林鄭月娥掛帥，但都是「做騷咁做」，結果鼠患問題非但沒有緩解，反而愈演愈烈，由老鼠一再咬傷居民，到外國遊客也遭殃；從橫街後巷老鼠成群結隊，到尖沙咀、中環等鬧市區甚至高等法院都淪陷；從老鼠傳播鈎端螺旋病、漢坦病，到去年香港爆發全球「首兩例」的大鼠肝炎，在在證明港府官員高薪低能，食環署滅鼠無方，上個月爆發三宗大鼠肝炎個案，港島、九龍、新界地區無一幸免，正是港府長期胡混度日、縱鼠為惡的必然結果。



除了當局滅鼠不力，香港整體衞生環境極為惡劣，也為鼠輩家族的繁衍壯大提供了最理想的生存環境。香港人均丟棄垃圾量全球首屈一指，清潔工作又敷衍了事，街道也好，食肆也罷，污水常流，垃圾處處，還有遍地的食物殘渣，簡直烏煙瘴氣，香港愈來愈「污糟邋遢」，淪為疫症溫床，鼠疫、蚊患等疫情接踵而至，何足為奇。



一個地方小偷橫行，必然是兵賊一家；一個地方老鼠肆虐，必然是貓兒太懶。君不見，被視為老鼠「天敵」的貓如今又肥又懶，變身寵物，失去捕鼠的能力與意願，同樣道理，食環署轄下防治蟲鼠組本來是蛇蟲鼠蟻的剋星，如今亦對老鼠無能為力。事實上，防治蟲鼠組徒有虛名，工作基本外判，而在價低者得的情況下，外判公司將貨就價，而外判清潔工人都是臨時拼湊，莫說滅鼠，更被老鼠玩弄於股掌之上。貓被老鼠欺負並非迪士尼動畫式的寓言，在香港，這早已是活生生的現實。



很明顯，香港由金融中心淪為瘟疫中心，由動感之城淪為鼠輩樂園，不少老鼠體形大如貓，不是天災，而是人禍。最可怕的是，專家警告大鼠肝炎可以透過感染者的排泄物傳播，即有人傳人的風險，目前爆發的五宗個案僅是冰山一角，一旦疫情失控，類似沙士的奇災巨禍就在眼前。



