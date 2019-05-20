世界視線：美國欲打德黑蘭　歐洲牴觸情緒深

美國到底會否揮軍攻打伊朗？總統特朗普葫蘆裏賣甚麼藥，讓人摸不着頭腦。一方面他擺出願意坐下來談的架勢，另一方面卻派遣戰艦到人家門口耀武揚威，挑釁的意味濃得化不開。被問到華府欲派十二萬大軍攻伊的傳聞，特朗普否認開打之餘，又說真要反制伊朗，人數將遠不止此，這到底又是怎麼回事呢？



有傳聞指特朗普跟鷹派副手、國家安全顧問博爾頓就是否對伊朗動武問題出現內訌。特氏跟手下有分歧並不出奇，但以他一貫的行事作風觀之，真有哪個手下敢「批龍鱗」，下場只有捲鋪蓋走人，前國師班農就是最好的例子。所以說，白宮內部或許存在不同意見，但最終拍板的還是特朗普。



由此觀之，華府一路以來對德黑蘭的「極限施壓」不斷升級，特別是近日兵臨伊朗城下，很可能就是製造擦槍走火的可能性。伊朗一旦沉不住氣，美國動起手來將師出有名。事實上，自從特朗普單方面撕毀核協議那天起，以伊朗總統魯哈尼為首的溫和派，處境即變得十分尷尬，強硬派一旦取得全面主導權導致衝突升級，正中美國下懷。



當然，真要對伊朗痛下殺手，特朗普還是有所顧慮。打仗講求實力，常規戰伊朗不是美國對手，但搞「超限戰」的能力還是有的。最近沙特及阿聯酋的油輪遭到破壞，很可能就是德黑蘭方面小試牛刀。更讓特氏憂心的是，伊朗不一定要在戰場上明刀明槍報復，而有可能在美國本土發動恐襲，對於正在全力拚連任的特氏來說，後果無疑是災難性的。



歐洲盟友的牴觸情緒亦值得關注。可以看到，第一次海灣戰爭美國獲得多國支持，到了○三年再次攻打伊拉克，鐵桿盟友基本上只剩下英國。隨着事實證明伊拉克的所謂「大殺傷力武器」乃子虛烏有，貝理雅盲從小布殊，已被釘在歷史恥辱柱上，歐洲領導自然見過鬼怕黑。更何況美伊今天劍拔弩張的局面，正是因為華府退出核協議而起，對此，歐洲盟友一直以來「期期以為不可」，自然不會願意為老美的爛攤子擦屁股。



