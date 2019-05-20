中美之爭，從貿易戰已到科技戰，跟着將是金融戰、司法戰。



金融戰必然是針對人民幣，主戰場是香港的離岸市場。但是，假若中國政府不放鬆，甚或借市場匯價來傳達政治訊息的話，美國策動的金融力量是沒法動搖人民幣匯率的。理由是中國還有外匯管制，香港的離岸市場規模狹小且有各種限制，只要中國收緊人民幣的供應，場內場外怎樣協調策動做空，都會很容易地被打垮，過往已經有多次的例子。



金融戰不應只是美國主攻，中國主守。為甚麼中國不可以採取主動呢？方法不是由政府干預匯率，而是運用金融工具穩定人民幣匯率於一特定區間，這個特定區間的作用是帶一定的政策目標。



人民幣匯率的高低不應是投資、投機者炒作匯率變化，或單單吸引存款，而是作為人民幣代表的經濟信心的標誌，以之維護人民幣資產的價值，打擊內地資金非法或合法向外轉移的傾向，實際上形成對中國經濟的金融屏障。過往以貶值來促進出口的十九世紀重商主義策略，在二十一世紀會變成弄巧反拙，得不償失，早應拋棄。



而日本被美國第二次打敗的金融之戰教訓，是匯率不應大起大落，兩者都會傷害經濟信心，製造出資金外流的壓力，打擊投資、生產與消費。人民幣不應貶，也不應大升，守着穩定的區間，便是穩定心理預期、穩定經濟的大戰略。



中國的優勢是人民幣未完全放開管制，只要守住香港離岸市場便足以抵禦美國的金融攻擊，立於不敗之地，而同時可以利用離岸市場來確立人民幣的價值。



守着人民幣匯率，中國便可以與美國打持久戰，進可利用中國資金在美國和美元市場的撤退，製造國際聲勢，與其他國家一起對美元匯率施壓；退則等待貿易戰對美國經濟的消極作用發酵，也等待美國本身金融泡沫的穿破，而被迫再度放寬美元供應，促使美元貶值，和人民幣及其他貨幣不受美元升值的壓力，把國際經貿環境還原到正常而不利於美國的局面。



美國與中國相比，中國沒有總統選舉的壓力，而美國明年的總統選舉，卻可以造成特朗普及其極右政權的政治大限。美國政府面對的時間約束遠大於中國，特朗普需要急功近利的政績，中國則是在堅守原則、穩守不退地把特朗普的銳氣、時機拖掉、耗盡。一是打擊美國的霸權和意氣，在國際上與俄羅斯、北韓、伊朗一起，作出示範作用。二是讓特朗普及其極右翼勢力失掉政權，消除國際社會當前最大的威脅。