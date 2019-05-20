經過緊密勾連、周詳安排，美國國務卿蓬佩奧會見了香港漢奸團，「懇談」半個鐘。據「團長」李漢奸說，蓬佩奧席間「好細心發問」，「擔心內地對港政策危害美國人」。



看來，反中亂港集團在反對修訂《逃犯條例》問題上，為獲得山姆大叔的支持，「煽惑老美公民在港安全受到影響」，端的有效。於是不到三個鐘，華府就發聲明，說香港修例已引起美國憂慮，聲稱修例「威脅香港法治」。漢奸團立刻「食住上」，說甚麼「整體感覺美國政商界都好緊張，相信會有後續行動」。



為了加深加重美國佬的「整體緊張感」，原本不是「團員」的民主黨立法會議員涂謹申在參加完立法會「肢體戰鬥」後，帶着一身「硝煙」飛到華盛頓，加入漢奸團，一起向蓬佩奧匯報「最新戰況」。這個涂謹申是現任立法會議員，出任公職，宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區，竟跑到老美國務卿那裏匯報香港立法會的情況，尋求老美支持，這是甚麼行為？有沒有觸犯國家和香港法律？此舉漢奸到「出汁」乃彰彰明甚，他的效忠對象是老美，朗若白晝。



據揭露，涂謹申和老美關係很不一般。二○○六年，他跑到美國駐港澳領事館「求助」，密商民主黨「真兄弟」的「滲透事件」，懷疑「中共已成功滲入民主黨」。二○一一年，「維基解密」更揭出涂謹申是美國領事館「要嚴格保護」的對象。



為甚麼要「嚴格保護」？養漢奸、養內鬼，當然要有付出，他們為老美而戰，難免會有身敗名裂的風險，山姆大叔很懂這些，當知怎麼做。這不，養兵千日，香港漢奸團已經老中青齊備，體制內外皆有，終於可以和副總統、國務卿、議會議長這樣的老美峰層直接匯報、請示工作也。



回歸二十二年，反中亂港集團中的一些人終於「修成正果」。就社會基礎、歷史緣由、政治博弈而論，這是「一國兩制」允許反對派存在的必然。然而，魔高一尺，道高一丈，今後懲漢奸也將像滅港獨一樣成為必然！