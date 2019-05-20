美國是世界唯一超級強國，自二戰以來只有它威脅別國，別國威脅不了它。然而風水輪流轉，近年老美變得神經兮兮，經常大驚小怪，動不動就拿國家安全說事，如今為了打壓華為，甚至宣布國家進入「緊急狀態」，令人啼笑皆非。



顧名思義，緊急狀態是指一個國家面臨重大危機，例如外國武力攻擊、內戰、暴動、恐怖襲擊或大規模疫情和自然災害等等。目前美國根本沒有出現這些危機，特朗普無緣無故宣布國家進入緊急狀態，恰恰反映老美心虛膽怯，杯弓蛇影。特朗普在和平年代隨便宣布國家進入緊急狀態，本來已經夠荒謬，為了一家外國通訊公司而宣布國家進入緊急狀態，更是匪夷所思。世界歷史上似乎從來沒有這種先例，老美慌不擇路，自信都跑到哪裏去了？



有人曾嘲笑說，不明白世界頭號強國美國的強烈不安全感從何而來，如果連美國也覺得四面八方都是威脅，其他國家該怎麼辦。實際上，自信源於實力，自大源於恐懼，老美之所以惶惶不可終日，正是因為他們知道美國霸權正在衰落，愈是叫喊「再次偉大」，愈顯示底氣不足。道理很簡單，如果美國實力仍然遙遙領先，他們不會千方百計遏制中國，如果美國科技仍然一枝獨秀，他們不會費盡心思打壓華為。



所以說，木秀於林，風必摧之。美國動用國家力量打壓華為，甚至出到緊急狀態這一招，正好說明華為實在太優秀，優秀到令老美羨慕嫉妒恨。君不見，今年首季華為智能手機出貨量按年大增四成，首度超越蘋果佔據全球第二位，5G領域更是領先全球，難怪老美視之為眼中釘，必欲除之而後快。



不過這個世界並非全由美國說了算，其欺行霸市的行為只會令人愈來愈反感，其蠻不講理的打壓只會激起愈來愈多反抗。畢竟沒有一個國家可永遠獨霸世界，物極必反盛極而衰，這是大自然的規律，也是美國霸權的歸宿。