《三國演義》中，「死諸葛嚇退活仲達」的一幕非常精彩，那麼在今時今日，躺在水晶棺中的毛澤東，可不可以嚇退一再將貿易戰升級的特朗普？



中央電視台連日播放抗美援朝的經典紅色電影如《英雄兒女》、《奇襲》、《上甘嶺》、《冰血長津湖》，當然都是有的放矢。抗美援朝是中共建政後以弱勝強的典型戰例，也是鴉片戰爭後中國主要靠自己的力量打贏的對外戰爭（抗日戰爭是在盟軍幫助下打贏），當時沒有人能相信貧窮落後的中國敢同世界霸主美國打仗，更沒有人相信小米加步槍的解放軍會是武裝到牙齒的美軍的對手，但毛澤東不愧是「戰神」，力排眾議，認為美國人已欺負到自己頭上，中國避無可避，這一仗不能不打，也只有將美國打到怕，才能將其逼上談判桌。最終，解放軍將美軍打回「三八線」，雙方簽訂停戰協議，這一仗打出了國魂，打出了軍魂，為中國贏得了數十年的和平環境，也為後來的改革開放奠定基礎。



歷史總有驚人相似之處。眼下的貿易戰，特朗普揚言「很容易打，一定贏」，國際社會大都看好美方，甚至中國人內部持悲觀論調者也不在少數，但如果毛澤東在世，相信他會力排眾議，堅持再打一仗，而且要將美國打到痛。更重要的是，毛澤東當年的一些論斷如「美國是紙老虎，看起來很可怕，你一推它就倒」、「戰略上要藐視敵人，戰術上要重視敵人」，至今仍不過時，可以用來指導對美貿易戰，只要中國萬眾一心，不怕犧牲，就一定能在中美關係上打出一條新「三八線」，即重塑中美關係，迫使其接受中國崛起的事實。



與七十年前相比，如今中國的物質力量已經強大太多，所欠缺者，幾十年來刀槍入庫，馬放南山，怕苦怕累更怕痛，決死一戰的勇氣不足。重溫抗美援朝及毛澤東的大無畏精神，有助鼓舞士氣，重鑄國魂。