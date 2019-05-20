當下香港的政治亂象，並非天意而是人為。一個缺乏民意基礎的政府本來就應戒慎恐懼，兢兢業業的做事，然而在上位者剛愎自用，目空一切，高薪低能的官員更是成事不足敗事有餘。至於職司監察政府的立法機關的所謂民意代表，不是口號當行、喧囂無狀，便是反動保皇、與民為敵。立法會有許多黨派，據說分屬兩大陣營，建制派與非建制派，或曰建制派與民主派。依筆者愚見，立法會的政治光譜十分模糊，那些自稱為政黨的政治團體或組織同質性甚高，都是「同陷小人而不知」的「朋黨」。香港沒有政黨，只有「小人與小人，以同利為朋」的朋黨。香港更沒有政黨法規範政黨政治的健全發展。



北宋歐陽修有《朋黨論》：「大凡君子與君子以同道為朋，小人與小人以同利為朋，此自然之理也……小人所好者祿利也，所貪者財貨也。當其同利之時，暫相黨引以為朋者，偽也；及其見利而爭先，或利盡而交疏，則反相賊害，雖其兄弟親戚，不能相保。故臣謂小人無朋，其暫為朋者，偽也。」歐陽修的《朋黨論》是回應政敵的批評，對於小人用來陷人以罪，君子為之談虎色變的「朋黨之說」，歐陽修不迴避不辯解，明確地承認有所謂朋黨，但有君子與小人的「真偽」之分。「君子與君子以同道為朋」，「小人與小人以同利為朋」，用現代的政治語言來說，前者就是以道義相結合，講公是公非的政治團體，後者便是以利益相結合，狗搶骨頭，利窮則散的狐群狗黨！



范曄《後漢書‧黨錮傳》：「自武帝以後，崇尚儒學，懷經協術，所在霧會，至有石渠分爭之論，黨同伐異之說，守文之徒，盛於時矣……逮桓靈之間，主荒政謬，國命委於閹寺，士子羞與為伍，故匹夫抗憤，處士橫議，遂乃激揚名聲，互相題拂，品覈公卿，裁量執政，婞直之風，於斯行矣。」這是「黨同伐異」的出處。



香港政治團體不分建制泛民，無一不是黨同伐異。「黨」用作動詞是「儻」，即是偏袒與結夥，「伐」則是攻擊，黨同伐異就是：與自己觀點相同的就袒護，與自己觀點不同就加以攻擊。「黨」用作名詞則是朋黨、政黨，黨同伐異便是拉幫結派，夥同自己人，攻伐政治異己。中國人自古就聞「黨」色變，到了現代，頭腦清醒的人，對國民黨和共產黨這兩個列寧式政黨，是不會有甚麼好感的。不是「一黨訓政」便是「一黨專政」，人民只是鞏固權力的工具，與西方民主政黨的政治權力來自人民更是大異其趣。今天香港沒有民主法治保障、規範下的所謂「政黨政治」，也只是拉幫結派，朋比為奸，黨同伐異便成為其特色。