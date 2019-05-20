香港一疫未平一疫又起，豬瘟才剛殺到，六千頭豬被迫提早離開世界，更多毒豬可能早已流出市面被市民吃掉，驚魂還未喘定，接着又到大鼠傳人戊型肝炎爆發，除了早前「領先世界」出現首兩宗案例，港九新界再多三宗，全球六宗個案香港獨霸其五。以本港人口之密集、出入境之頻繁，大鼠戊肝會否如沙士那樣從香港輸出國際，根本無人說得準。



尤其令人擔心的是，傳染病專家指大鼠戊肝可透過患者的糞便傳播，不排除有人傳人的風險，恐有更多個案在社區潛伏。這絕非危言聳聽，別說一旦出現人傳人香港必定淪陷，單是由老鼠傳人，港府已經無計可施。事實上，全港十八區，區區有老鼠，街市、食肆、公屋、舊樓、陋巷、垃圾站，固然是老鼠樂園，就算是美輪美奐的大型商場、新落成屋苑、政府大樓、十大基建、休憩公園，一樣不能幸免，這意味甚麼？這意味本港衞生惡劣，儼如大型老鼠竇，食環署及相關部門滅鼠不力，港府冇神經冇靈魂，任由鼠患危害市民健康。



每逢收到鼠患投訴，由食環署到房署再到康文署以至私人管理公司，不外乎在樓梯暗角放個鼠餌，然後守株待兔、關人個關。有指老鼠智商媲美人類兒童，豈會上當？當局若繼續以「蠢過老鼠」的思維滅鼠，肯定適得其反，鼠患只會更失控。再說，政府的外判清潔制度以價低者得為最大考慮條件，工人薪金低無可低，工作環境惡劣，怎麼可能賣力搞清潔？清潔公司將貨就價，馬馬虎虎，怎麼可能認真滅鼠？



港府甚麼都缺，就是不缺錢。滅鼠並非移山填海的大工程，更不是上天下海高難度的事，既然錢能解決的問題，為何不大手筆聘請真正的專家解決？港府繼續得過且過，高官只知收人工不辦事，香港遲早重蹈沙士慘痛覆轍，屆時付出的代價，絕非現在就去徹底滅鼠的成本可比！