香港幾乎樣樣缺，住宅供應不足，商業辦公樓更加匱乏，香港甲級商廈的售價幾乎位列世界第一，市場上是「賣一件少一件」。去年，一位地產大亨旗下集團，將位於中環一棟甲級商廈百分之七十五的業權售予幾個買家。如今買家再將物業分拆出售，短短一年時間，呎價已大升八成。



過去，該地產大亨素以眼光獨到、能準確掌握市場脈搏見稱，今趟一年間「賺少八成」，被不少評論者譏他出貨太早。這位地產大亨已達耄耋之年，有人便發出「廉頗老矣，尚能飯否？」之嘆。



持上述論調的人，其實不大了解市場，更深的層次，是不大懂得商界高人的進退之道。今日不妨藉此個案，討論箇中問題。



所謂的「賺少八成」是誤解，甲級商廈的租金升幅雖然驚人，但也不至於能在一年間暴漲百分之八十。價格不同，只是因為出售方式有別，地產大亨當日是「套裝」出售，每個買家要接手兩層甚至十層物業；如今接手的買家是「拆件」再售，將一層分作八個、十個單位，「散賣」的價格當然較高。



你到超級市場買罐裝汽水，十八罐一大包，平均每罐大概三塊錢。一星期後，再到便利店買一罐，最少要五塊錢，你卻不要傻不楞登，說該汽水一周之內加價超過百分之六十，當知發售方式不同，價格所差可以天懸地隔。



地產大亨明知道拆售獲利更多，何不自行分割單位出售？那就是商場老手人情練達的一面了。該大亨近年致力於重整全球業務，覺得中、港兩地所佔比例太多，想加重海外的成分。但此舉招來中、港媒體批評，說他「賺夠咗就想撤走」。各家公司有自己的盤算，難說誰是誰非，而該公司不把商廈拆成細份出售，是避免輿論批評他們在「賺盡最後一分錢」。這是牽涉到微妙的商業心理學問題，不懂的人就是不懂。