美國總統特朗普背信棄義，說話不算數，視合約精神如無物，要退群就退群，目空一切，從不知謙卑為何物，這樣的人，缺失了敬畏之心，遲早會得到教訓。都說有怎樣的主子就會有怎樣的官員，證諸特朗普，信焉！像國務卿蓬佩奧便是個「放飛機大王」，言而無信，霸氣凌人，比特朗普有過之而無不及。



蓬佩奧五月七日原本計劃與德國總理默克爾和外長馬斯會面，忽然又以「重大事件」為由，取消了原定的德國之行。佢嘅所謂「重大事件」，原來係指「伊朗可能策劃襲擊美軍」。看官，這不是「賊喊捉賊」嗎？論兩國軍事實力，怎說美國都佔絕對優勢，何以怕得咁交關要立即取消德國之行？難怪德國媒體嗆之：蓬佩奧在最後一刻取消訪問是「無禮」，並刊文稱「德美友誼已成廢墟」。



看來，德國媒體對美國看得通透。早在一七年三月，默克爾訪問美國，德媒透過錄像進行分析後，指德國與美國「偉大的友誼大概是不會出現了」。同年五月，默克爾出席北約峰會和七國集團峰會後，在慕尼黑的競選集會上發表講話，指「從某種程度上來講，我們可以完全依賴他人的時代結束了。我在過去幾天中體會到這一點。我們歐洲人真的必須將命運掌握在自己手中。」可見默克爾目光如炬，對美國已不存希望！是以蓬佩奧的失約，德媒用字如此辛辣也就不奇怪。



爽了默克爾的約，蓬佩奧原定五月十三日前往莫斯科訪問，可是又突然取消莫斯科之行！一國之卿，言而無信到這個程度，其德行如何，不是很清楚嗎？獨斷專行無修養者，僅能謂之狂躁、輕率。按照古人的智慧，這種人辦事，無一事可成。如今美伊局勢之緊張，其實多得蓬佩奧在煽風點火；中美的纏鬥，由貿易戰到北極圈範圍之爭，處處見到佢出來說三道四。一個愛說謊的總統拍住一個言而無信的國務卿，真能令美國再次偉大嗎？