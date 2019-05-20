早前審計署炮轟香港電台管理不善，成本高、效益低。立法會人事編制小組開會討論，將港台現時負責行政及發展工作的副廣播處長編外職位轉為常額。



商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文表示，有關副處長負責改善港台的管理、行政和管治，並處理興建新大樓事宜，該職位與新聞採訪、節目製作等無關。



筆者關注倘將有關副處長職位轉為常額，可否提升港台的整體運作。港台管理不善，行政和管治紊亂，是長期存在的問題。審計署多次批評港台內部管理混亂，浪費公帑，帳目混亂。如果「加位」能改善港台的管理、行政，是有實際需要，否則是浪費資源。



實際上，港台管理和節目製作都亟待改善。雖然筆者認為港台的音樂及某些節目很好，但也經常收到不少投訴批評港台的時事節目和個人意見節目立場「側埋一邊」，未有做到持平公正，近日港台直播連立法會也不會直播的會議，就是反對派就修訂《逃犯條例》召開的「山寨」會議，顯示港台失控「無王管」。



盧偉國議員亦批評港台極度浪費資源，他表示，打開電視見到，「影住咩呢？係啲龜！」節目如此粗製濫造，影住隻烏龜，比當年有電視台的「魚樂無窮」更離譜，可見是如何浪費資源。



有關港台的問題在網上亦引起了廣泛討論，有市民揶揄：「港台零收視率，已非僅是大白象，簡直是無底深潭。」又有市民說：「十億攞嚟扶貧好過畀港台日日禍港！」反映了不少市民對港台的現況甚為不滿。



審計署報告狠批香港電台在電視營運方面表現不濟，經常重播節目「炒冷飯」，電視節目沉悶，教育電視製作成本極高但收視率低，電台方面同樣聽眾人數大跌，在衡工量值的表現亦不理想。香港電台每年耗逾十億元公帑，在此情況下，港台節目製作實在亟待改善。