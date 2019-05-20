中美貿易戰重燃戰火，中國劍指六百億美元美國貨加徵關稅，報復美國對二千億美元中國貨加稅；美國則再加碼，向華為開刀，發起科技戰，總統特朗普簽令禁止美企使用「威脅國安」的通訊設備，美國商務部把華為及七十家相關企業列入貿易黑名單。中方尚未有反制措施，但官方電視節目連續數日播出抗美援朝歷史影片，表明北京亦無意妥協，中美雙方似乎都互不相讓，令貿易戰進入膠着戰況。



外界普遍認為，特朗普近日對中美貿易戰的思路似乎發生質變。他似乎更相信，中美貿易戰沒有達成協議所付出的美國經濟代價，要低於達成協議的政治代價，中美貿易戰打下去更有利他明年競選連任。顯然，繼續無休止的折騰中國，或將是他選舉最主要籌碼之一。



特朗普的底氣，除了美國第一季度經濟向好外，更主要的是，遏制中國發展，發動貿易戰干擾中國經濟，打擊中國科技企業，在南海、台海挑戰中國主權，是美國朝野的共識，也罕見獲得民主、共和兩黨一致支持。儘管一場貿易戰下來，或將削弱美國GDP及人民生活質素，也包括特朗普的支持者難以幸免，但至少在選舉上，未來競爭對手難有文章可做，中美貿易戰有可能反而成為他的政績。



顯然，除非中方願意簽署一份可以令特朗普用來炫耀助選的協議，否則貿易戰至少還要打上一年多時間，直至美國大選結果出爐，這應是特朗普的短線作戰部署。



中國當然絕對不可能再接受一份不平等條約，中國外交部和商務部已公開聲稱，「不想打、不願打，但也絕不怕打」。雖然北京也了解貿易戰對中國經濟造成的衝擊，中共高層日前甚至公開坦承，貿易戰會讓中國的GDP掉一個百分點，但同時也表明，對於貿易戰中國政府已有最壞打算準備。



事實上，對中國而言，恐怕最大的問題只是就業問題。中美貿易戰的最壞惡果，是外資企業一旦大規模撤離，最直接、最重大的影響就是失業。然而，在上世紀九十年代初，中國不但面臨美國等西方國家的經濟制裁，國企改革又導致數千萬工人下崗，社會一度動盪不安，在如此困難的情況下，中國不僅挺過去了，更在不到二十年的時間內，成為世界第二大經濟體。今天的所謂經濟困局，和當年相比，簡直就是小巫見大巫。



目前看來，中美領導人都沒有示弱的空間，特朗普有選舉的壓力，而北京則有中華民族復興的壓力。因此，除了實力外，雙方都在比耐力。但只要中國有抱定同美國周旋到底的決心，並讓特朗普相信，中國敢於接受任何形式的戰爭，美方才會願意和談。正如有評論指出，中國只有打出一條「新三八線」，重塑中美關係的新規則，才是長治久安之道。



長期來看，中美都希望成為5G和人工智能（AI）等科技的全球領跑者，美國不惜傷害自家企業利益，也要徹底打垮華為，就是要限制中國高科技發展。「臥榻之旁，豈容他人鼾睡」，美國不會再等中國二十年。