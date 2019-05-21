正論：逃犯修例疑無路　直上大會又一村

魔高一尺，道高一丈。鑑於反對派瘋狂拉布，修訂《逃犯條例》一籌莫展，港府不得不在非常時期使用非常手段，保安局去信內會，要求下月十二日就修訂《逃犯條例》在立法會恢復二讀辯論，此舉有助解開法案委員會「鬧雙胞」的死結，為通過修例、洗脫香港「逃犯天堂」提供了一條希望之路。



正如保安局局長李家超指出，當局希望走正常程序，也作了充分準備，欲在法案委員會與各派議員交換意見，奈何走正常程序已經「此路不通」。其實，不必李家超「吐苦水」，立法會烏煙瘴氣、反對派極力破壞的一幕已是有目共睹，法案委員會開會兩次、歷時四小時卻未能選出主席，已是史無前例，尤其令人側目的是，反對派舉行「山寨會議」，選出「非法主席」，更與建制派發生激烈肢體衝突，混亂中多名議員及保安受傷，即使雙方事後派代表談判也無法解開死結。在這種情況下，與其繼續糾纏於「誰合法、誰非法」，浪費時間，不如快刀斬亂麻，解散法案委員會，化繁為簡，直接上大會。



這麼說吧，你做初一，我做十五。沒有反對派的瘋狂拉布，就不會有港府的強力剪布；沒有法案委員會完全癱瘓，就沒有兩步並作一步走。時間不等人，觸發港府修例的台灣殺人犯最快十月出獄，若修例不能趕在七月份立法會休會之前通過，那麼香港人就只能眼睜睜地看着嫌犯出獄後逍遙法外，這是對死者及家屬的第二度傷害，是對香港法治的莫大諷刺，「天網恢恢，疏而不漏」也將淪為一個笑話。



平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。反對派全力「妖魔化」、「抹黑」修例，恐嚇每位市民都有可能被引渡到內地受審，甚至在港外國人亦無法幸免，無非是逢中必反兼掩飾心中有鬼。這些年來，反對派興風布雨，幹下太多壞事，只有竭力保住香港「逃犯天堂」，才能方便他們今後繼續為所欲為，無法無天。



另一方面，中美打貿易戰如火如荼，反對派及時送上「香港牌」，向洋主子邀功。「民主阿婆」陳四萬哭秦庭搬救兵，前腳剛走，公開揚言「我日日做漢奸」的李柱銘又率團「引洋人入關」向港府及中央施壓，而反對派「總舵主」黎智英更公開宣稱「趁佢病攞佢命」，即利用中國陷入貿易戰、無暇他顧之機，迫使港府再一次跪低，撤回修例。所以說，這一仗事關重大，結果如何不僅關乎法治、公義、港府形象，更關乎中央權威，關乎一國兩制、港人治港是否變形走樣。



港府修例已被逼上懸崖，退一步粉身碎骨，進一步柳暗花明。建制派在立法會人多勢眾，不管反對派如何在大會拉布搞破壞，只要付諸表決，修例必然通過，正義必然伸張，最為可慮者，是建制派內部並不團結，關鍵時刻會不會有人「當逃兵」，會不會出現「豬隊友」，重演「等埋發叔」的一幕，對此人們拭目以待。