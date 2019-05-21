神州觀察：真假鳥禽皆拔毛　道德文明成奢談

中國遊客不文明行為再次醜出國際，正在北京舉辦的世界園藝博覽會，吸引全球許多國家參展，但開幕不過十餘天，園區中用於裝飾的百餘隻金屬小鳥模型就慘遭遊客洗劫。



據報道，園內一座石橋兩側灰色欄杆上逾百隻金色小鳥模型，大部分遭遊客硬生生拆掉偷走，目前僅剩十七隻。園方為此要派出兩名保安，每天貼身守護這些「幸存者」。而金鳥被盜不僅令園方管理成本增加，也破壞遊園的氛圍和景觀。



遊客在景區「順手牽羊」一幕早已並不新鮮，幾乎每天都會發生。近日公開報道就有，山東沂水縣一風景區的百萬年鐘乳石「比翼鳥」自然景觀，被三名男子惡意砸斷後偷走。而鐘乳石經過數百萬年才能形成，受損就不可能修復。北京紫竹院竹筍冒尖後，也引來「盜筍客」偷挖，北京奧林匹克森林公園的向日葵綻放後，也遭遊客摘下。



偷盜一隻並不值錢的小鳥模型雖事小，反映出的卻是國民素質和社會道德的深層次問題。關於中國遊客的負面報道，近年一直就不絕於耳，包括在公共場所大聲喧嘩；乘坐公交和地鐵插隊、搶座、不買票；穿越馬路不走人行橫道線，闖紅燈；使用公共廁所不沖水等等，還有些人每到一處都要留下「到此一遊」的「墨寶」，根本不顧及文物價值及其他旅客的感受。而這些缺德行為，並不是用愚昧或沒有文化能夠解釋的。



內地公共場合，總會有一些人不顧法律和道德把公共財物放進自己的背包，並造成了一定的破壞。很多人把「順手」當成「理所當然」、「爭先恐後」，其實是長期在公共生活中隨手侵佔和破壞公物中所養成的陋習，即使再激烈的批評、再辛辣的嘲諷，也刺痛不了他們麻木的神經。



更不堪的是，缺德遊客不止是對假鳥模型下手，連活鳥珍禽也不放過，例如北京八達嶺野生動物園早前就揭露常有遊客追逐園中孔雀，還動手拔孔雀尾巴毛，遭網友怒斥「有本事去拔老虎毛」。更殘忍的是，每年還有無數的野生鳥禽被獵殺，變為桌上的美食。



國民的文明素質，展現的不僅是一個民族的風采，更折射出一個國家的形象。中國過去有「禮義之邦」之稱，老祖宗留下了數不清的道德規範與美德，但現今社會卻以奸詐為妙術，嗤道義為迂拘，禮義已成腐論，節操跌碎一地，習非成是，以醜為美，於今為烈。



人無德不立，國無德不興，當今中國甚麼都不缺，就是缺德。中國雖已成世界第二大經濟體，但國人素質卻每況愈下，中國沒到最危險的時候，卻已到最缺德的時候。而社會風氣敗壞，根源在於官場，在一個貪腐成風、為官不仁的社會，又如何要求百姓有多文明呢？