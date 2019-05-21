世界視線：波斯彎刀抗美炮　命運不得伊挑選

近日世界焦點都在注視波斯灣會否上演兩雄決戰，看似一場火併勢所難免。美國總統特朗普與伊朗外長扎里夫似乎想緩和氣氛，分別表示不願意開戰，特朗普更加警告伊朗，與美國打仗將走上滅亡之路。而美軍這時發放高清片段，顯示投擲兩枚巨型鑽地彈，能夠精準攻擊地下目標，明顯衝着伊朗極有可能掩藏的地下控制中心。與美國軍力相比，伊朗好像以波斯彎刀抵抗槍炮，未開戰已知勝負，最終只是看能守多久。特朗普可能是說場面話，扎里夫卻看來是肺腑之言。



伊朗現時陷入內憂外患，受到華府經濟制裁，財政緊絀，國內物價暴漲，威脅社會安定。鄰近國家沙特阿拉伯虎視眈眈，聯同華府打壓德黑蘭政府。美軍波斯灣航母和轟炸機全天候監視，不許伊朗賣出一滴石油。順我者昌，逆我者亡，伊朗要麼就是乖乖順從華府旨意，要麼就是德黑蘭炮火連天。



美國既要照顧自身石油利益，也要保障在中東與盟友的軍火大買賣。伊朗的底線是重回原有核協議，特朗普早已一手撕毀，極限施壓務求迫使德黑蘭重新談判，預料將會開天索價，既要伊朗徹底放棄發展核武，又要其停止在區內擴張勢力，不容伊朗在中東有話語權。德黑蘭政府被孤立陷邊緣化，視核武為護國盾牌，一放下就任人宰割，能否穩住內部政治也成疑問。



中東矛盾是死症，什葉派伊朗與遜尼派沙特要協調實太困難，與死敵以色列亦無對話空間，美國不會浪費時間做和事老，現在是擺明做影子大佬，伊朗只有低頭做小弟才有活路，還要比沙以兩國更低級，這樣等於叫總統魯哈尼簽署喪權辱國的協議，情何以堪？麵包與尊嚴，毫無疑問會選後者。



若美國揮軍直入，伊朗明知毫無勝算亦不會坐以待斃，必然拚死頑抗；假若華府不動槍彈改用銀彈，加重制裁力道，伊朗遲早亦是死路一條。美國牛仔現在是把槍嘴指在波斯武士額上，扳機扣動與否在特朗普一念之間。「命運不得我挑選，前途生死自己難斷」，粵語金曲《決戰前夕》這兩句歌詞，實為伊朗現時寫照。