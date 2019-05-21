功夫茶：漢奸黎最後瘋狂　告洋狀適得其反

上帝叫人滅亡，必先叫人瘋狂。逃犯條例修訂好似照妖鏡咁，邊個係人邊個係鬼，一次過現晒形，如果話阿爺吹雞，「國家隊」歸位，咁漢奸黎搖尾乞憐大告洋狀，瘋狂唱衰中國唱衰香港，就肯定露出「白頭鷹隊」嘅底色嘞。



漢奸黎尋日出席外國記者協會對談會，「搞事四人幫」除咗「民主阿婆」陳方安生唔見影，其餘「李漢奸」李柱銘以及「政治主教」陳日君都有撐場，加上漢奸黎洋跟班Mark Simon同埋壹淫媒高層，儼然反中亂港武林大會。果不其然，漢奸黎狗嘴吐不出象牙，左一句「內地法制係垃圾」，右一句逃犯條例「影響遠比廿三條嚴重」，正式山草藥噏得就噏。



漢奸黎拉大旗作虎皮，以為托庇於洋主子就可以萬事大吉，好可能打錯算盤。之前民族黨陳浩天喺外國記者協會大肆播獨，結果激起眾怒，民族黨被取締，今次漢奸黎會唔會適得其反，不妨拭目以待。



之不過話又要講番轉頭，漢奸黎驚死「修例衰過二十三條」，足證修例不同凡響，擊中佢嘅死穴。廿三條話晒本地立法、本地起訴、本地審判，漢奸黎既有港英餘孽作為內應，又有律政司大大個保護傘照住，自然可以有恃無恐，口響響「唔怕踎監，只怕洗廁所」，睇死香港司法冇佢符，第時逃犯條例通過修訂就唔同講法喇，香港同內地可以互相引渡逃犯，漢奸黎自己知自己事，話唔驚有朝一日被引渡返內地受審就假。呢嗱，有辦佢睇，大富豪張子強犯案纍纍，香港司法無奈其何，結果佢老哥咪喺大陸引頸就戮咯！



講開又講，漢奸黎知道末日快到，一早喺海外搵定竇口，呢排大賣台灣物業，除咗周身債要還，亦係準備隨時着草走人嘅先兆，只可惜今時唔同往日，一帶一路影響遍及全球，紅色通緝犯匿到天腳底都係嘥氣，一條狗「帶」將漢奸賣國賊一「路」緝拿歸案，真係諗起都大快人心。大家有眼睇，漢奸黎舉目無親，惟有死抱山姆大叔嘅大腿，佢最近頻頻撰文，聲稱要乘中國應付貿易戰「趁佢病攞佢命」，無非都係向山姆大叔遞投名狀跳忠字舞，問題係特朗普唯利是圖，只要有好價錢，分分鐘連看門狗都賣，到時盞喊都無謂。



善有善報，惡有惡報，時辰一到，甚麼都報。漢奸黎自嘆紙媒冇將來，始終都要做網媒，實情係金子邊度都會發光，腐肉邊度都會發臭，淫媒失道寡助，行將就木，正義傳媒愈做愈有，就係明證。漢奸黎走出去茫無去路，留下來神憎鬼厭，都係自我了斷罷啦！