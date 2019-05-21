香港的議會政治進入如下的境況。一是民主黨代表團赴美，與美國國務卿會面，批評香港修訂《逃犯條例》。



這個代表團是早有安排？如何安排？是美國總領事的安排吧！否則怎樣與美國國務卿會面？民主黨訪美的目的是甚麼呢？引美國干預香港，抑或是向美國哭訴呢？為甚麼他們不要求到北京申訴，而是往美國？是明知中美關係不好，故此希望美國對中國施更大的壓力？是真的懂得去玩弄權術到國際上去？抑或是眼中只有美國主子，連英國的老主子也勢利到不顧？一個小問題，民主黨訪美的經費從何而來，有否美國關係機構的贊助呢？



二是對修訂《逃犯條例》的泛民一類議員的立場是推倒，不作任何修改或妥協。在議會裏投票沒有足夠數目，便訴諸程序的破壞，寧願癱瘓立法會，把其他議案也推倒，都不願遵守民主原則和程序，以理服人，以票數來決定結果。



議會內搗亂不止，還在議會外動員示威反抗。可惜自佔中判刑後，即使把修例提升至反共反中的層次，能動員的示威人數也仍有限，更不會像以前那樣，動輒涉暴，限制在和平示威。



在議會外的號召支援，召來的人數稀少，也不敢再動粗，聲勢大不如前。因而借修例以反共反中的政治恐嚇來重演佔中，一開始便失敗。條例容易在大會繼續二讀而最終通過，阻撓無效。



這些議員只有言語暴力，不敢真的用暴力，便不能把政府拖下水，製造更大的矛盾。單在議會內，只要建制派議員恪守職責，逃犯修例還是要通過。



三是泛民一類議員的叫囂企圖重施故技，以對付梁振英的方法對付林鄭月娥。可惜林鄭是公務員，也不如曾蔭權，不像梁振英有商業利益可讓泛民議員糾纏攻擊。要林鄭下台，以她聽從中央政府作為最大罪過，在反共反中聲勢頗大的香港社會裏，還不能取得一般市民支持。



須知林鄭港英因素濃，香港反共反中群眾不少還是緬懷港英，因此不易轉變來攻擊打倒林鄭。再說林鄭當特首工作不力，卻罪不至於要落台，不少方面她也勝於曾蔭權與梁振英。要她作為特首下台，要求安穩的社會大多數不可能接受。



自佔中後，中央督促特區政府嚴守法治規限，顏色革命是不再可能。香港不是他們說的水深火熱，大眾還是可安居樂業，大灣區等也提供多種機遇。一小撮無知或被收買的人在破壞、在推港獨，不可能再瞞騙社會。他們的作亂，只會再衰三竭。