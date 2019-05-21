毛皇帝說過，歷史的經驗值得注意，一條路線，一種觀點，要經常講、反覆講，只給少數人講不行，要使廣大革命群眾都知道，這是中共從小到大、從弱到強，克服一切艱難險阻，戰勝一切兇惡狡猾敵人，把事業不斷推向前進的最重要的工作方法之一，也是「革命的傳家寶」。



北京在實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的過程中，同樣遇到許多艱難險阻，同樣有兇頑狡詐之反對勢力興風作浪，搗亂破壞，在營壘內部也會有動搖者、糊塗者、變節者在關鍵時刻亂出牌、打黑槍，臨陣倒戈，助敵獲勝，當年二十三條立法就慘遭此厄。今日修訂《逃犯條例》也面臨這樣的可能，而且從內外形勢來看，更嚴峻、更危險。所幸者，朝廷吸取及總結了「二十三條」的慘痛教訓，果斷及時出手，把幾個月來「力散神亂」的建制派，把建制派中的三心二意者整合歸一，明確要求打好預防針，嚴防敗劇重演。



朝廷之所以果斷出手，展現決心，也和四年前政改之役，朝廷堅守人大常委會「八三一」決定，打退反對派的瘋狂進攻之經驗有關。當年，反對派藉政改之機發動「佔中」可謂來勢洶洶，他們企圖一箭定江山，把香港引向「獨立政治實體」之路，廢棄一國和中央之憲政地位，幫港獨「掃清障礙」。



此居心天下共見。當時除了反中亂港集團、外部勢力策劃周密、頗能蠱惑人心之外，建制派內部也有人七嘴八舌、左顧右盼，甚至提出「方案」盡量向反對派的方案靠攏，尋求妥協，換取反對派的「合作」。然而，朝廷寸步不讓，「八三一」決定一個字不能改。反對派的圖謀徹底沒戲，建制派中的動搖分子趕緊打消異念，「順勢而行」。有了上述正反兩方面的經驗，朝廷提出了「中央全面管治權」的工作方針，對香江府衙涉及一國和中央的固有權力必須尊重服從方面要求愈嚴，對反對派和外部勢力觸碰、侵害一國和中央的原則底線鬥志愈堅。這樣的路線方針，正在通過「一地兩檢」和今次修例工作充分展現，「讓廣大群眾都知道」。