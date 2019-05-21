美國全面封殺華為，力度遠遠超過對付中興，以至於有美國政客惡毒詛咒華為「安息」，許多中國人難免擔心，華為能不能頂住壓力？會不會好像中興那樣陷入「休克」？



無可否認，華為和中興確有某些相同之處，例如晶片等產品相當一部分依靠美國廠商供應，在所有核心供應商名單中，美國廠商達三十多家，佔三分之一以上。但華為也有不同於中興之處，那就是華為近年來投放大量資源自主研發，打造「備胎」產品，目前已有所成，因此面臨的供應鏈壓力比中興小得多。更何況，華為在5G領域擁有許多技術專利，足以作為博弈籌碼。



難怪公司始創人任正非底氣十足，強調華為毋須依賴美國生產的晶片，即使高通等美國企業完全不供貨，對華為影響也有限，若華府繼續採取針對措施，不排除完全撤出美國市場。他更充滿自信地指出，將來若美國要求華為到當地生產5G通訊設備，華為也會拒絕。



正所謂，根深不怕風搖動，樹正何愁月影斜。華為信心滿滿，皆因樹大根深，不怕風吹雨打。這再次證明一個道理，凡事都要靠自己。過去不少中國企業急功近利，認為「造不如買、買不如租」，寧長期向洋人進貢，也不願自主研發，以致在核心技術上受制於人，一遇封鎖即陷入「休克」。須知中國每年進口晶片逾二千億美元，花費是進口原油的將近兩倍，西方國家更常挾核心技術漫天要價，即使肯賣，也是遮遮掩掩，大打折扣，中國花重金買來的往往是一些次等或過時的東西。華為正是吸取這些教訓，才下定決心自主研發，終於結出纍纍碩果。



反而，美國應該算算自己的得失。許多美國的科技公司不僅在中國市場佔有相當份額，而且借助中國科技企業進入全球市場，其產品不賣給中國，又能賣給誰？美國封殺華為，受害最深的恰恰是美國的企業，這不正是「傷敵八百、自損一千」嗎？