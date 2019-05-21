在反對港府修訂《逃犯條例》一役中，漢奸黎又走上最前線，他聲稱修例惡過二十三條立法，一旦通過，香港人隨時有被拉被鎖之危，但又認為在中美貿易戰的情況下，只要在立法會拉布、發動支持者示威，加上向山姆大叔求援，由外部勢力發聲施壓，有機會迫使港府收回成命。他有篇文章講到「趁佢病攞佢命」，所謂「趁佢病」，就是利用中央在貿易戰的被動局面，而「攞佢命」，自然就是迫使港府放棄修例，進而趕林鄭下台了。



漢奸黎視修例為洪水猛獸，「惡過二十三條」，並不完全沒有根據。二十三條經由本地立法，即使通過了，也是本地起訴、本地判決，鑑於本地司法機構的政治立場，再參考過往案例，漢奸黎對此並不擔心，他一早揚言「不怕坐監，只怕洗廁所」並非無的放矢，而是吃定香港司法不敢拿他怎麼樣，最多判社會服務令而已，不痛不癢。但《逃犯條例》一經修訂，香港與內地可以引渡逃犯，那就截然不同了，漢奸黎之流完全有機會被控觸犯國家法律，被引渡到內地受審，失去保護傘的漢奸黎，只能伸長脖子，任憑處置。



可以說，引渡修例一旦通過，就有如一把達摩克利斯之劍，懸在漢奸黎一夥的頭顱上，隨時可能落下來，他們能不害怕嗎？能不心存顧忌嗎？能不提前着草或移民，免得落入朝廷手上嗎？正如立法會一再鬧出宣誓風波，但全國人大釋法之後，多名政客被剝奪議席，甚至無法入閘參選，從反對派再不敢在宣誓環節加料搞搞震，就知道法律的威力之大。



但漢奸黎以為只要山姆大叔出面，中央就會讓步，港府就被嚇尿，目前來看是一廂情願。港府明言不會撤回條例，保安局建議繞過法案委員會直上立法會二讀，在建制派人多勢眾下，只要付之表決，必定通過，唯一可慮的就是建制派內部分裂，重演「等埋發叔」的一幕。