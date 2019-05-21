泛民主派的政治組織多稱黨，如民主黨、公民黨、工黨，建制派只有自由黨，餘下皆不稱黨而自擬為政黨的政團。由於香港沒有《政黨法》，那些自視為政黨的政治組織的「法人」身份，只是《公司法》的有限公司一種，或根據《社團條例》向警務處社團事務主任申請註冊為社團。香港有各種選舉，但特區政府卻不肯制訂《政黨法》，規範政治團體的運作。這不是很奇怪的事嗎？



民主政治的主要制度包括憲政體制、議會制度、政黨政治、選舉制度、任期制度和輿論制度。其中政黨政治是核心的制度，一個民主國家之中必須要有兩個或以上的政黨，不是兩黨制便是多黨制。執政黨負責管治，反對黨負責監督；雖然政黨能代表民意也能作成民意，凝聚人民意志，但是政黨只是手段，人民才是目的。然而，由於議會政治的運用要依賴政黨，政黨組織就會趨於龐大與凝固。政黨從競選團體變成整個政治生活的推動者，最後篡奪了議會政治，甚至戕害民主政治。這也是為甚麼民主國家的政黨政治會逐漸走向與民主相反的道路。



極權國家一樣有政黨，不過實行的是「黨國體制」。共產主義國家一樣把政黨視作工具或手段，而目的則是「天堂的預約」。列寧說：「在資本主義社會之中，人民所具有之民主政治乃是限制縮減，支離破碎，而且虛偽不實，只是為富有人，為少數人享有的民主政治。無產階級獨裁期間，亦即在移轉到共產主義之過渡期間，則除掉對少數榨取者必須加以取締外，方能首次創造為人民、為多數之民主政治，只有共產主義，能產生真正且完全之民主政治，在其愈臻完全，即愈迅速地成為不復需要，而終將主動地萎謝消失。」史太林說：「在蘇聯境內，不復有資本家、地主、富農等階級；在蘇聯境內，只有兩個階級工人及農民，他們的利益絕不衝突，適得其反，他們彼此友善，因此，在蘇聯之中，並無幾個政黨存在之根據，因而亦無政黨自由存在之根據，就蘇聯而言，有存在根據者，只有一個政黨，便是共產黨。」毛澤東說：「中國在形式上沒有反對派，所有民主黨派都要接受中國共產黨的領導。」即是中國今天的「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」。



香港並沒像民主國家的政黨政治，即政黨可輪替執政，惟有「暫相黨引以為朋」，訴諸私利私害的「朋黨」。此間聯群結黨的人，以為談民主便是組黨，參加選舉贏得議席，然後成為尊貴議員。政治上既有所憑藉，為對權者表示恭順，則專權的口號當行；為對權者實行敲詐，則民主的理論應手。恭順與敲詐，都是為了黨派或個人的私利。