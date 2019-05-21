香港地方雖小，但貓奴狗癡特別多，可惜心理變態以虐待動物為樂的人同樣不在少數。近日有唐狗女疑遭領養人殘害，剪耳插眼身心受創，令人痛心；而坪輋煉獄狗場三十多隻「毛孩」被人監生餓死，更是聞者憤慨。顯而易見，現行法例並不足以保護動物，對施虐者的懲罰更是不痛不癢，難收阻嚇作用。



港府現正就《動物福利法》進行諮詢，新法例將引入「照顧者責任」，棄養動物即屬違法，亦規定飼養人須為動物提供合適環境及飼料，然而新例未見提及增加罰則及成立動物警察。



日前有立法會議員發起遊行，要求將虐待動物的罰則提高至監禁十年，以及每個警區都設立動物警察，得到六千人冒着酷暑走上街頭響應。



誠然，林鄭在「臉書」口口聲聲「願意花時間關注動物權益」，未幾即就新法例進行諮詢，不能說她不做嘢，但正如立法會議員所說，保護動物不止是在臉書呃Like，現行法例下，虐待動物者被判監禁只佔少數，而且刑期頂多一年半載，更多的是輕輕罰款了事，毫無阻嚇力可言，因此提高罰則至監禁十年並不為過。有人甚至建議，對於犯法被判社會服務令者，可強制他們為流浪貓狗搞好衞生和防疫，比單純施以掃街洗廁所的懲罰，有意義得多。



問題是，港府其身不正，恰恰是虐待動物的最大元兇，這些建議聽得入耳嗎？君不見，早前一隻泰國小狗誤登貨船抵港，正當熱心港人透過社交平台協助尋主之際，漁護署竟急不及待將小狗人道毀滅，簡直冇人性。



事實上，每年喪於漁護署手下的動物數以千計，單是去年已超過六千隻，令人嘩然，反觀一隻中國小貓上月底誤登貨櫃遠渡重洋抵達意大利，即獲當地人員提供食物和場地悉心照料，還為牠改名，這才是由心出發愛護動物。愛心和文明是裝不出來的，香港是否文明城市，不言而喻。