以往，筆者也試過指導一些年輕人如何應付文憑試中國語文科，我告訴他們，口試在各卷中佔分甚少，但可能是整個課程中最重要的一環，因為最有實用價值，能學好的，終身受用。



《出師表》的第一句是：「先帝創業未半而中道崩殂」，何謂「崩殂」？考公開試之前你要懂，但考完了，可能一輩子也沒有人會問你這二個字該如何語譯。至於綜合能力一卷要考核聆聽能力，則更是無聊，歐美國家的公開試大多沒有包括聆聽部分，內地考試也沒有，何以偏偏香港要與別不同？



口試中的獨立發言加討論部分，對香港學生大有幫助。港生的書寫能力、閱讀能力以至數理能力，在世界上都處於前列位置，偏偏口頭表達能力特別失色，站在人前說話，往往是羞怯怯的樣子，跟外國青年的落落大方恰成強烈對比，而且說話詞彙匱乏，聽來味同嚼蠟。



佔領行動期間，有人大讚幾個學生領袖口才了得，其實要是拿這幾個小伙子跟同期台灣「太陽花學運」的領袖比較，他們的表達能力根本不在同一檔次，咱們的年輕人要遜色得多。



所以，香港考評局考慮將中文科口試，由公開測試改為校本評核，我期期以為不可，形式一旦改變，學生的重視程度便大有差別。



當日，佔領行動的幾個學生領袖跟特區政府一眾官員會面，辯論人大常委會的「八三一」決議案，論氣勢、論詞鋒，輿論普遍都認為是學生一方「完勝」。殖民地教育下成長的官員，號稱如何英明神武，但辯不過一群小伙子，究其原因，說不定正是昔日的殖民地課程，不大重視自由討論的訓練。相反，幾個學生領袖在新課程中久經戰陣，故政府官員便一下子給比下去了。



考評局要改中文科考核模式，我建議別動口試部分，要改，先改別的。