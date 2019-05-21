香港鼠患，已經到了最危險時刻！這絕非危言聳聽，港大感染及傳染病中心總監何栢良日前指出，目前僅衞生署和港大瑪麗醫院能檢驗大鼠戊型肝炎病毒，至今檢驗數十宗懷疑個案，擔心事件只是冰山一角。專家之言，斷估唔會只係靠嚇。



上個月爆發三宗大鼠戊型肝炎個案，港島、九龍、新界地區無一幸免，其中屯門個案患者在今個月初離世，令全城再次關注鼠患問題。友愛邨老鼠特別大膽，居民時常投訴老鼠經水管爬入屋；九龍城鼠患特別嚴重，皆因食店多，二○一八年下半年宗數飆升約百分之十一；至於海怡半島的老鼠多在花槽出沒。此外，亦有電視台拍到鬧市過百隻野鴿同老鼠為爭食大打出手，「鼠鴿大戰」又成香江一景，問你服未？



這些屋邨周圍都成為「老鼠樂園」，到處見鼠糞，唔驚就假，人類感染鼠疫係嚴重疾病。重溫一下歷史，香港對上一次爆發大型鼠疫係一八五五年，距今一百六十四年，當年由雲南蔓延至香港，估計在中國和印度約有一千二百萬人死亡。傳染病專家指出，今次可能係社區爆發傳染病前的警號，由於未知藥物是否適用所有同類患者，也不知其傳播力有多快，僅戊肝就可致嚴重併發症。香港疫症一浪接一浪，禽流感、沙士、蚊患、豬瘟、大鼠戊型肝炎，「動感之都」已成「疫患之都」，家陣市民「聞鼠色變」豈是偶然哉？



冇靈魂政府聞到燶味，在呼籲傳媒「加深港人了解大灣區」之餘，也不能不關心吓香港啲老鼠大過貓、周圍插旗揚威的問題，於是早前有食衞局局長陳肇始召開跨部門會議，敲鑼打鼓話要展開全港十八區的清潔及防治鼠患工作；日前政務司司長張建宗又宣布，要推行為期三個月嘅「全城清潔活動」，仲口響話「一隻老鼠都唔放過」，君子恥其言而過其行，當然官僚都不會是「君子」，廢噏當放屁，所謂「全城清潔」搞咗十幾年，一次衰過一次，今趟豈能例外？