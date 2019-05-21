愈來愈多市民重視保護動物，動物遭受虐待及人道毀滅往往會引起市民的關注。民主黨鄺俊宇於立法會辯論《2019撥款條例》期間，提出削減漁護署今年度一百三十萬元的人道毀滅等動物管理開支，議案最後被否決。有團體及網民斷章取義抹黑投反對票的議員是「撐殺動物」。



筆者在Fb以《唔好屈得就屈》為題發貼：「不支持鄺俊宇提出的削減人道毀滅所有撥款的修訂，並不代表支持『殺動物』！……反對派經常提出一些不合常理的修訂案，之後就抹黑不支持其修訂案的議員，企圖欺騙和誤導市民！」若香港突然全面禁止人道毀滅，根本沒有地方和設施妥善安置所有被遺棄、需要被照顧的動物。這樣對老弱傷殘、正受痛苦的動物而言，進行人道毀滅有助其解除痛苦。例如流浪貓狗因受傷、身體狀況欠佳或被評估具攻擊性，人道毀滅無可避免，並無違反動物福利精神。



筆者十分愛動物，因不忍進食動物，已堅持食素超過三十多年，是香港立法會唯一素食的議員。



筆者多年來一直推動保護動物的政策，亦多次公開要求政府逐步實現「零人道毀滅」。例如為保護瀕危大象，自二○一四年起推動香港立法禁止象牙買賣，終於成功令香港成為全球少數成功立法禁止象牙買賣的地方。



就推動政府制訂《動物福利法》，筆者曾邀請《動物福利法》的專家及國際權威，曾協助英國政府起草及制訂全面的《動物福利法》的Mike Radford 教授與食衞局副局長及漁護署的官員會面及交流。



實現「零人道毀滅」是筆者的目標，除制訂《動物福利法》、與NGO合作擴建收容設施等，更要加上市民不遺棄動物才有機會成功。希望反對派做些實事爭取各界支持，而不是只做政治姿態，搞削減開支修正案、遊行及屈建制議員支持殺動物。