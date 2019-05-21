據美國媒體報道，總統特朗普指令司法部，為特赦海軍海豹突擊隊成員加拉格爾準備文件，並將趕在本月二十七日國殤日公布。加拉格爾被指在伊拉克服役時，殺害一名受傷的「伊斯蘭國」（IS）囚犯，並涉嫌開槍射擊平民，目前正囚禁在加州一所高度設防監獄，原本料本月底受審訊。特朗普早前宣布將加氏轉到較低設防監獄並從速審訊，現在看來還將進一步將其無罪釋放。



除了加拉格爾，還有其他觸犯軍法的士兵有望獲得總統赦免，包括隸屬陸軍特種部隊的戈爾斯坦少校，他被控於二○一○年在阿富汗殺害一名手無寸鐵的平民，一名被指○七年在伊拉克殺害平民的黑水保安公司僱員，以及一群在塔利班陣亡士兵屍體上撒尿的海軍陸戰隊成員。有軍事專家表示，總統一次過特赦多名被控或罪成的軍人，還是破題兒第一遭，擔心此舉將有損軍法及軍紀。人權組織美國公民自由協會（ACLU）更狠批，總統特赦戰犯，不啻於「為戰爭罪行背書」。



儘管面對巨大壓力，特朗普卻不為所動。眾所周知，軍隊是特氏的票倉所在，總統特赦令旨在向軍人派發「定心丸」︰自己在外面以身犯險對付恐怖分子，結果卻「吃力不討好」，被人認定是潛在殺人犯，還是總統了解他們的「苦況」。右翼人士亦普遍對那些惹上官非的士兵寄予同情，認為他們盡忠職守卻遭不公平對待，部分保守派媒體更將他們捧成「英雄」。



事實上，歷任總統用特赦權力態度謹慎，一般會向司法部轄下的特赦檢察官提交人選，再形成名單，除了希望給外界「大公無私」的印象，亦考慮到可能引發的政治後果。當年福特決定無條件特赦尼克遜，結果連任失敗，就是最經典的例子。



如果說福特為了避免國家陷入無止境的撕裂，那麼克林頓在○一年卸任前夕特赦富商里奇則明顯動機不純。曾任職對沖基金公司的里奇被當局指控多項逃稅罪名，二○○○年希拉妮競選參議員期間，里奇透過前妻進行政治捐獻，克林頓特赦的決定，「投桃報李」的嫌疑濃得化不開。國會在克林頓下台後曾舉行聽證會調查此事，最後不了了之，但一六年大選前夕，聯邦調查局突然發放相關調查文件，成為除「電郵門」外，壓垮希拉妮選情的另一根稻草。



當然，相比特朗普，克林頓還算是「循規蹈矩」。總統特赦令的目的是協助釋囚重新融入社會，而這些人不是名不見經傳的小人物，就是其個案對彰顯社會公義有象徵意義。反觀特朗普的特赦對象，不僅有很多是名人，而且所犯罪行亦相當嚴重，有人因詐騙及盜取競選資金而被定罪，有人因受賄、敲詐勒索等罪行被判入獄；更有甚者，被特赦者當中部分是前聯邦調查局局長高銘及其下屬檢控的，高銘被特朗普視為眼中釘，特朗普「放生」被其繩之以法者，等於昭告天下，敵人的敵人就是朋友，公然把特赦當作抹黑政治對手的工具。



都說美式民主制度精髓在於「權力制衡」，特朗普上台後漠視所有原則與規矩，卻無人能奈其何，證明這只是「美麗的誤會」。