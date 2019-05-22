產評：中美科技似冷戰　世界經濟臨巨變

隨着美國愈益打壓中國崛起，不容中資企業挑戰全球5G寶座，一場中美「科技冷戰」似乎已公然地開始了。回看上世紀美蘇冷戰持續逾四十年，到了美國前總統列根時代落幕，由美國執牛耳，此後世界就走着資本主義道路。目前狀況是誰能主導人工智能，就能掌握話語權，看來全球無可避免地再次面臨巨變。



事到如今，仍有分析認為，美國總統特朗普壓榨華為，是貿易談判「極限施壓」的一部分，當達成協議後，禁令便會解除，情況猶如去年中興通訊事件般，雨過天青。這恐怕是天真的預期，相信中國領導層也絕不會這樣猜想，特朗普如此不留情面，反而會令中國更強烈地意識到不能再倚靠外來人供貨。可以預見的是，中國未來將會加倍努力自主研發智能手機作業系統、晶片、半導體科技，以及自訂新標準，世界極有可能自此分裂成兩個極端。



為了實現自我供給，預計中國政府將更多地補貼相關行業的研發費用，即一定會牴觸中美貿易協議的核心條款，令雙方更難妥協。若由此角度看，特朗普「晒冷」徵收所有中國進口貨品關稅的機會更高。的確，目前4G是由美國主導，當中尤以晶片大廠高通所收取的專利費用最廣泛。不過，5G絕非4G的升級版本，而是全新作業系統，華為更已在技術層面上佔先，美國要急起直追，繞過華為的基礎專利實需時間，反映美國打「科技冷戰」未必穩贏。



回顧上世紀美蘇冷戰始於一九四七年，終於一九九一年，當美國戰勝後，就穩坐世界霸主之位，改變了世界地緣政治格局，革新了每個人的生活習慣，華爾街時至今時今日，仍是全球金融市場的老大，引領經濟潮流。種種成就皆令人讚嘆、趨之若鶩。換言之，中美「科技冷戰」猶如一九四七年美蘇冷戰揭序，世界初期仍處觀望，不會立即出現巨變，但日子久了，就會明顯分成兩大陣營，之後就是決勝負的時候。



當特朗普決定公然打壓華為，相信亦自知覆水難收，如今中美就算能在貿易協議上「握手」，也絕不能從此相安無事。投資者與其遐想會大團圓結局，倒不如認真想想在「科技冷戰」下應如何自處。回看美蘇冷戰期間，避險資產黃金價格在數十年內累飆數倍，幅度媲美同期的美國股市，當雙方分出勝負後，股市才見明顯升浪。



在目前牌面上，美國固然佔優，惟慎防驕兵必敗，最後世界經濟如何演變，實在無人能測，現階段切勿胡亂押注。