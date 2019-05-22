正論：法治淪喪喚不回　律政充當掘墓人

最新民調顯示，香港法治指標以及司法制度公平程度評分雙雙重挫，後者更跌至回歸以來最低點。很明顯，「佔中九男女」案被輕判而律政司拒絕上訴，罪魁禍首更獲放生，激起了巨大民憤，而長期在民調中「墊司底」的律政司司長鄭若驊正是香港法治的掘墓人。



法庭早前對非法佔中案的八名被告作出判決，結果令人大失所望，其中僅四人即時入獄，判刑最重的佔中發起人戴耀廷與陳健民僅分別判囚十六個月而已，其餘四人要麼判緩刑，要麼判服務令，不痛不癢，等於逍遙法外，絕對是罰不當罪。判決一出，群情嘩然，要求律政司提出上訴、維護司法尊嚴的呼聲此起彼伏，料不到的是，律政司斷然拒絕就有關刑期判決申請覆核，這何止是踐踏法治，更是與民為敵。



如果司法機構對所有被告一視同仁，一律從寬處理，那還情有可原，事實卻是恰恰相反。可以看到，「九男女」獲法外開恩，「七警案」則全部重判兩年，對比鮮明。七警受到挑釁打人固然不對，但其性質同將香港搞得地覆天翻的佔中案相比，根本不可同日而語，最終卻是小過重罰，大罪輕饒，而律政司坦然接受，帶出的訊息是認同「懲罰執法，鼓勵犯法」，如果今後再爆發類似佔中的大型社會騷亂，還能指望紀律部隊有法必依嗎？



更令人無法接受的是，「九男女案」是第一批被檢控的佔中搞手，亦是最後一批，另外三十九名搞手毫髮未損，其中就包括壹傳媒黎智英。黎智英既是佔中的幕後策劃人，又是最大金主，更是前線總指揮，壹傳媒則是鼓吹佔中及違法達義的最大輿論平台，結果罪魁禍首不僅免於檢控，更是「欲洗廁所」而不得，而這樣的咄咄怪事已經一而再、再而三發生，包括律政司放生黑金案，對黎智英涉刑事恐嚇東方報業記者案也是一拖再拖，至今沒有下文。



事實擺在眼前，港府患有恐洋症，對有外部勢力撐腰的反中亂港勢力退避三舍，老虎屁股不敢摸，走狗尾巴不敢碰；事實也一再證明，黎智英享有港府頒發的「免死金牌」，不管幹下多少傷天害理的事，只要有律政司充當保護傘，就不會有任何法律後果。反中亂港勢力最近藉反對修訂逃犯條例重整旗鼓，氣燄復熾，一方面頻頻跨洋過海勾結外部勢力，一方面發動示威遊行及大打拉布戰，更在立法會組織「山寨會議」及選舉「非法主席」，粗口爛舌兼大打出手，說到底，不就是港府示之以弱，因此有恃無恐嗎？



正如西諺指出：犯罪只是污染河水，而不公正的判決則污染源頭。律政司是非顛倒，敵我不分，一再偏幫反中亂港集團，打擊愛國愛港力量，針對無權無勢的小市民，徒令親者痛而仇者快，香港法治淪喪，民怨沸騰，理之固然。可以這麼說，林鄭月娥政府當初提出「大和解」政策，更「眾裏尋她千百度」，千挑萬選了一個知法犯法的人主掌律政司，已經提前判了法治的死刑。