世界視線：特朗普瞄準伊朗　巴格達躺着中槍

正當美國和伊朗在波斯灣的戰火一觸即發之際，伊拉克軍方證實，一枚火箭炮彈日前擊中首都巴格達美國大使館附近地區，雖未造成傷亡，但由於火箭發射地點正是巴格達東部伊朗支持的什葉派區域，美國總統特朗普強硬警告，若伊朗希望戰爭，將是該國的終結；伊拉克人民則擔心，夾在美國和伊朗之間將被殃及池魚，重演美國大兵殺上門的悲劇。



美國國務卿蓬佩奧日前取消跟德國總理默克爾的會面，造訪巴格達。據報道，蓬佩奧向當地官員透露，情報顯示親伊朗的民兵或在境內發動對美國設施及人員的襲擊。蓬佩奧在訪問期間要求伊拉克政府確保當地美國人安全，而華府宣布撤離駐伊拉克非必要人員，正是蓬佩奧訪問伊拉克之後決定的。華府對伊拉克的基本態度是：不期望你們跟美方聯合對抗伊朗，只要保持中立，不要礙手礙腳即可。



華府表面中立，實際上綿裏藏針。美國對德黑蘭磨刀霍霍，但又顧慮到全面戰爭難以自拔，很可能選擇把伊拉克作為突破口，對伊朗「小懲大戒」，如此一來，不到伊拉克不緊張，政府高層近日紛紛出動，警告跟伊朗關係密切的什葉派民兵勿輕舉妄動，又以民族主義「曉之以義」，強調大家都是伊拉克人，萬一予美國佬以口實，派軍進入伊拉克捉人、在境內發射導彈攻擊伊朗，甚至打起代理人戰爭，他們將成為國家的「千古罪人」。



另一方面，伊拉克亦不願為了美國得罪伊朗。伊拉克跟伊朗同屬什葉派回教國家，兩國在伊拉克前總統薩達姆倒台後關係日益密切，幾年前伊朗藉協助伊拉克攻打「伊斯蘭國」之機，乘機擴展勢力，直到去年強硬反美及反以色列的回教什葉派教士薩德爾領導的「邁向改革聯盟」擊敗親美的總理阿巴迪，伊朗對伊拉克的影響力更一度達到高峰。今年初伊朗總統魯哈尼訪問巴格達，更公開呼籲兩伊聯合抗美。



當年薩達姆跟美國作對，被打翻在地無話可說，如今伊拉克跟美國伊朗同時交好，萬一結果反而躺着中槍，那真是冤哉枉也。