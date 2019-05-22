神州觀察：貿易戰局面被動　輿論宜因勢利導

貿易戰沒有贏家，但亦無人心甘情願做輸家。所謂輸人不輸陣，即便實力有所不濟，也當在氣勢上先聲奪人，充分佔領輿論制高點，虛實並重，因勢利導，否則只會繼續被人牽着鼻子走，令自己陷入更被動的局面。



內地央視電影頻道近期連續數日臨時調整節目，改播以抗美援朝戰爭為主題的老電影，包括家喻戶曉的《上甘嶺》、《英雄兒女》、《奇襲》等作品，被指是當局為應對再度升級的中美貿易戰所作的思想動員之舉。與此同時，內地官媒亦接連發布評論文章，集中火力批判美國新霸權主義抹黑打壓中國高科技企業，以及反口覆舌、不斷向中方索好處等行為，從官方到民間似乎已形成新一輪對美「自衞還擊戰」。



然而此舉剛硬有餘，韌性不足。須知在此前相當長一段時間內，內地主流媒體仍表現得較「斯文淡定」，就算特朗普發推文警告將對兩千億美元中國商品加徵關稅，亦鮮有人理會；甚至在特朗普正式宣布該決定之後，中國外交部發言人仍以「有關部門就是有關部門」之類的官腔回應，明顯予人準備不足、消極應對之感，官方訊息發布仍停留在「無可奉告」的年代，完全未能做到與時並進，充分發揮部門應有的作用。



中美貿易戰打打停停已近一年，從一開始北京就在有意識地進行輿論管控，當中雖與美方進行多輪談判磋商，卻甚少主動公布談判具體訊息，導致民眾無法清楚了解事件走向，亦難以有效凝聚民心，共同進退。官方的折衷表態更令民眾產生錯覺，以為貿易談判一直沒多大問題，兩國達成和解應是遲早之事，不必過分擔憂。當局如今突然火力全開，要民眾重拾抗美援朝的精神，共渡難關，難免會讓一些人不知所措。



更麻煩的是，當局平時不能一以貫之引導輿論，對美方在貿易戰中屢屢散播不利於己方的言論亦不能及時澄清，並作積極反擊，化被動為主動，無疑助長了對方的氣燄，同時亦是在滅自己的威風。正如特朗普及其幕僚都將現時貿談僵局的責任推給中方，一再指摘中國政府在談判中出爾反爾，撕毀已達成的協議云云。特朗普更可隨時隨地、隨心所欲地發推文亂說一通，虛虛實實，真真假假，先入為主，成功引導國際輿論風向，反搞得中方百口莫辯，百姓更不知就裏，稀裏糊塗地只會繼續任人敲詐勒索。



雖說中美實力懸殊是不爭的事實，中方在貿易戰中「彈藥」不足問題更無法迴避，但是不能因此自亂陣腳。用兵之道，攻心為上，輿論戰本就是極好的攻心武器，運用得當可達事半功倍之效，這一點北京絕對應該向特朗普學習。