功夫茶：食環署滅鼠無能　治瘟疫另請高明

古人面對強敵入侵，國難當前，有兩招特別使得，第一招係皇帝御駕親征，漢武帝大破匈奴堪稱經典；第二招係登招賢榜，不拘一格納人才，劉、關、張桃園三結義嘅千古佳話，正係由此而生。家陣香港鼠疫為患，大難臨頭，特衰政府係時候學番兩道散手。



香港的而且確到了最危險嘅時候。你知喇，老鼠可以傳染多種奪命瘟疫，十九世紀末鼠疫導致三分之一人口逃港；二十世紀初嗰鑊奪走數以萬計生命，香港淪為死城；○三年沙士將香港搞得雞毛鴨血，老鼠被指係播疫之源；家陣鼠患重臨，去年香港爆發全球首兩例人類感染大鼠戊型肝炎，上月再增三宗，其中一名感染者死亡，容乜易疫情失控，重演沙士一幕㗎！



惡疫殺到埋身，冇靈魂、冇神經政府賊過興兵，又係舉行跨部門會議，又係展開為期三個月嘅「全城清潔運動」，咪畀人睇死，到頭來又係雷大雨小走過場嘅咋。過去十幾年，港府搞咗多輪全城大清潔行動，如果有效果嘅，香港都唔會淪為老鼠樂園喇。呢，官老爺尋日雞手鴨腳落區滅鼠，結果畀商戶鬧爆平時唔燒香，臨急抱佛腳，立法會議員亦狠批港府滅鼠未增加額外資源，淨係一面倒加重前線清潔工作量，擔心行動最終又係淪為一場騷。



所以話啫，「好打得」嘅林鄭應該親自掛帥，左手鐵籠，右手藥餌，鳴鑼開道滅鼠去。冇錯，阿姐佢身嬌肉貴，冇可能捉到老鼠，但老頂親臨前線，底下人點都唔敢揸流攤。再講吖，林鄭奉曾蔭權爵士為「公務員生涯楷模」，其他衰嘢唔好學，起碼「清潔大隊長」呢一瓣可以「見賢思齊」喇，下話！



咁當然喇，弱將手下無強兵，要求食環署搞好香港衞生，趕絕蛇蟲鼠蟻，同緣木求魚冇乜分別。事實勝於雄辯，防治蟲鼠組人多勢眾，鼠輩冇減少不特止，反而家族繁衍，不斷壯大，日光日白成群結隊招搖過市，有人形容食環署「養貓咁養」老鼠，可謂一針見血。最好笑嘅係，防治蟲鼠組人員不學無術，引入夜視、熱能影像攝錄機監察等新技術，結果都係得物無所用，頻頻食白果。「官倉老鼠大如斗，見人開倉亦不走」，食環署成班廢柴坐擁高薪厚祿，食到肥廝大隻，本身就係浪費公帑嘅人形官倉老鼠。



始終都係古人講得啱︰禮失求諸野，捉鱷魚要借重「番禺鱷魚釗」，捉老鼠亦要旨意「廣州鼠王就」。十年前就哥來港獻技，KO港產食環官僚，十年後歷史居然重演，就哥再度完勝，劉利群署長係咪應該考慮退位讓賢，幫市民慳番一大筆呢？