美國總統特朗普對付伊朗打的是石油戰爭，而且是連消帶打。特朗普不懂經濟，也不懂戰略，他只是聽從背後的指示，在台上作表演。



伊朗是中東最大的天然氣生產國，氣田與卡塔爾相連。敍利亞的內戰緣於伊朗、伊拉克與敍利亞三國合謀建設管道輸出天然氣至歐洲各國。故此，沙特阿拉伯與美國合力在敍利亞挑起內戰，把三國的管道計劃打垮，並企圖趁勢奪取敍利亞的油田，使庫爾德連上伊拉克所控制的油田。



美國在敍利亞內戰失敗，庫爾德所控制的油田又不與美國合作，改讓俄羅斯開發，連卡塔爾也不與伊朗對抗，反而尋求合作，把相互所佔全球最大的天然氣田共同開發，看中的可能也是在敍利亞內戰結束之後，可一起建設輸歐的管道出口歐洲。



伊朗、伊拉克、敍利亞的石油和伊朗、卡塔爾的天然氣，生產總量超過沙特阿拉伯，它們一同合作的話，便可搶奪沙特阿拉伯對國際石油市場的主宰地位。加上俄羅斯，本來還可加上全球勘定儲存量最多的委內瑞拉，美國與沙特阿拉伯幾十年來把持國際石油市場的霸權便會一下子崩析瓦解。而全球最大的進口國，中國、印度與美國鼎足而立，中印兩國未必會在政治上與美國合作，反而會與俄羅斯等國家合流。結果便會排斥美國與沙特阿拉伯，連歐洲也會依賴俄羅斯的天然氣，將來還可加上伊朗與卡塔爾的供應。全球整個由石油、天然氣與美元構築的格局便全然轉變。



本來美國以為憑頁岩油氣可在能源自足外還可出口搶奪市場，可惜，頁岩油屬金融泡沫，成本高昂，現時已難以為繼，美國不可能放棄對中東油氣的控制。



美國制裁以至侵略伊朗，不僅是為了在敍利亞翻盤，更重要的是要奪取伊朗、伊拉克的石油天然氣，扭轉卡塔爾的叛變，排斥俄羅斯，並以控制中東石油來制約石油大進口國的中國、印度。這是類似當年侵略伊拉克的大戰略。



侵略伊朗改變中東的局勢更可助長以色列。除了政治、軍事的擴張外，以色列更可利用東地中海新發現的油氣田，串起敍利亞和埃及，發展以油氣作為基礎的區域經濟，支撐以色列在打敗伊朗之後的地區霸權。美國極右派也有他們的戰略，與猶太右派互相配合、互相呼應。



不過，從侵略伊拉克開始，以至阿富汗、敍利亞等等，美國這類戰略只有破壞，沒有建設，也使美國霸權愈來愈陷於泥沼之中，弄巧反拙。機關算盡，得出的結果，還不能扭轉國際大勢的趨向。