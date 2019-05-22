中美貿易磋商在第十一輪時「談崩」，陷入僵局。特朗普繼續用其慣技，一方面向中國發出更大恐嚇，使出更辣手段；一方面又故作輕描淡寫，稱其為「小分歧」，並續吹噓他和習近平關係有多好。然而，這樣的慣技已失靈，中方表明絕不拿原則做交易、絕不向任何壓力屈服後，開始在政治動員、輿論宣傳上作出大反擊，一反不和老美「打嘴仗」的做法。



《人民日報》等官媒及中宣部連發十幾篇揭露和反駁老美的文章，中央電視台一連數天播出「抗美援朝」故事片——《英雄兒女》、《上甘嶺》和《奇襲》，除此還播放時下製作的抗美援朝紀錄片《冰血長津湖》，此乃「韓戰」中「最慘烈的戰役」。這些經典片和紀錄片是要告訴「生活在和平年代的我們，是那些脊樑不倒的中國軍人們，拋頭顱、灑熱血，用生命換來今天的安寧與幸福」。北京作出這樣的宣傳動員，一方面是在凝聚國民意志，認清當前中美關係形勢；一方面是要警告老美，中國已經為抗擊這場老美發動的貿易戰、新冷戰作了最壞打算，不怕和山姆大叔兵戎相見。



從北京迅速、周密的舉動可知，早就為這場中美貿易戰打成甚麼樣子，作好了兩手準備。總的戰略方針是，先以示弱和低調，爭取在堅守原則和底線下完成談判，老美若貪得無厭，不斷往中國要命的部位捅刀子，中國一再強力反彈不退，後發制人，只有讓特朗普碰了大釘子，知道想衝破中國底線絕無可能，談判繼續下去才有意義。



當然，特朗普政府時下仍然可以「想像」和出招，測試中國的抗壓能力，中國是不是虛張聲勢。不過，事實將作出回答，他們會再次打錯算盤，何況特朗普時間不多，手中的「硬牌」着實有限。中國連再打一場「韓戰」都不怕，還怕甚麼？反過來，老美和特朗普要捫心自問，你們敢打嗎？老美的國情、輿情會支持你們開打嗎？其實，是副總統彭斯最先拿「韓戰」恐嚇中國，說他的叔叔上過那個冰天雪地的戰場。然而，美國民眾不受其煽惑也。