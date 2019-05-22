黃台之瓜，何堪再摘。香港經濟表現疲弱，經修訂後今年首季僅增長百分之○點六，遠遠差過市場預期的百分之一點九，更創下十年新低，港府將之歸咎於中美貿易戰。無可否認，香港作為細小而開放的經濟體，確實很難獨善其身，但一味怨天尤人，將所有問題都推給貿易戰，而不從自己身上找原因，不僅是鴕鳥心態，更是不負責任的行為。



不妨看看內地四大一線城市同期的增長數字：深圳百分之七點六，廣州百分之七點五，北京百分之六點四，上海百分之五點七。同樣受到外圍因素影響，同樣受到貿易戰衝擊，內地城市依然可以保持中高速增長，唯獨香港瀕臨衰退邊緣，這到底是何原因，難道不值得港府好好檢討？



原因不一而足，貿易戰只是其中之一，產業結構單調和過度地產化，才是香港經濟不堪一擊的癥結所在。香港號稱國際金融中心，實際上就是靠炒樓炒股過日子，整個社會被房地產綁架，根本沒有其他出路。上世紀八十年代初，製造業曾佔本地生產總值近兩成半，如今降至百分之一，反觀服務業佔比則增至九成以上，過於單調的產業結構造成「塘水滾塘魚」的困局，既找不到新的增長動力，更引發一系列深層次問題，樓價租金飆升、上流階梯斷裂、結構性失業、貧富懸殊甚至跨代貧窮等等。



港府並非不知問題所在，而是無能為力。歷任特首提出不少鴻圖大計，從董建華的甚麼港甚麼中心到曾蔭權的六大產業，從梁振英的把產業做多做闊到林鄭月娥的再工業化，無不吹得天花亂墜，到頭來一事無成。當然，社會泛政治化也是導致香港發展停滯不前的主要原因，周邊城市全心全力發展經濟，唯獨香港一心一意搞政治，整天內鬥內耗，互撕互咬，怎麼可能有運行？只要看看最近為了修訂《逃犯條例》而鬧得滿城風雨，立法會甚至淪為鬥獸場，就知道香港為何會日益沉淪。