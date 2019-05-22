美國發動對華貿易戰，美國打壓中興、華為，現在又將矛頭對準全球無人機翹楚的大疆，接下來勢必有更多中國龍頭企業成為美國眼中釘，這一切都源於：一山不能藏二虎，美國容不得任何人挑戰其霸主地位。



特朗普的使命就是確保「美國第一」、「讓美國重新偉大」，他眉飛色舞地告訴美國人，他很樂意看到貿易戰的結果：中國經濟很糟，美國經濟很好，在他任內，「中國不可能超過美國」。他沒有說出口的是，為了達到阻止中國追趕的目的，美國可以不擇手段，所謂中國是「異己文明」、中國沒有接受西方的普世價值、中國盜取美國科技、華為等產品安裝「後門」、大疆無人機危害國安云云，統統不過是藉口而已。



狼要吃羊，可以找到無數的理由。美國收起溫柔的面具，露出獠牙，這足以證明，「中美不能離婚」、「太平洋之大可以容納中美兩國」、「有一萬個理由搞好中美關係，沒有一條理由將兩國關係搞壞」、「中美共治」等等，充其量都是外交詞令。



去看看動物世界的爭霸，沒有一隻獅王是和平讓位的，也沒有一隻年輕的公獅是不戰而勝取而代之的。人類社會亦如此，自從有了部落，有了國家，就有了無休無止的爭霸，你方唱罷我登場。與西方「修昔底德陷阱」相對應，中國早有「臥榻之旁，豈容他人鼾睡」之說，毛澤東講得更明白：帝國主義不會心甘情願地退出歷史舞台。



華為創辦人任正非說得好，「不能和平崛起，就只能武裝崛起」。事實上，華為一早預見美國會對自己動手，作出因應，包括投入重資研發自己的晶片，減少對美國供應商的依賴，因此華為的發展雖受美國制裁影響，但不像中興那般立即「休克」。中國是像華為那樣武裝自己，活出尊嚴；還是如中興依賴別人，忍辱偷生，歷史將給出答案。