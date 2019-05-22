特區政府負責制訂和執行福利政策的官員，從無絲毫濟弱扶傾的念頭，於是缺乏同情心，更缺乏同理心，安老扶貧只會按照僵硬程序和指引辦事，儼然一部冰冷的機器，毫無人性。



社會福利署的安老服務統一評估機制今年底完成更新，接受評估後的長者不可以雙重選擇，即是在新機制下將不能同時輪候政府的資助院舍及社區照顧服務，兩者只能擇其一。勞工及福利局局長羅致光稱，當局盼將安老服務重心放在社區支援，並指這亦是長者主要的意願。多名立法會議員日前在福利事務委員會會議上狠批政府不近人情，為縮減輪候人數而向長者服務「開刀」。



根據社署資料顯示，截至上月底，有一萬二千人正輪候社區照顧服務，輪候時間約十二至十九個月；另有四萬一千人輪候政府資助的住宿照顧服務，其中輪候津助及合約院舍的時間長達三十九個月。更新安老服務統一評估機制，要長者在兩項有不同功能的服務二選一，明顯是為了「造數」，製造輪候人數減少的假象。至於獲評估為有社區照顧服務需要的長者在新機制下，日後若有需要入住院舍，也是一樣要重新輪候，那不是又會延長輪候時間嗎？



十多年來，護養院及護理安老院的受資助宿位供應不足問題日益惡化，不少長者為香港貢獻一生，他們不但未能分享繁榮的成果，更未能有尊嚴地安享晚年，長者輪候受資助護養宿位期間死亡的人數不斷增加。筆者擔任立法會議員八年，地區工作都是以長者服務為主，對政府的安老其實是虐老十分反感。二○一一年一月廿六日筆者曾在立法會提出口頭質詢，要求政府答覆：（一）二○一○年在輪候受資助護養宿位及護理安老宿位期間死亡的長者人數分別為何？（二）政府有否評估上述輪候受資助護養宿位及護理安老宿位期間死亡的長者人數大幅上升的原因為何？若有，原因是甚麼？若否，會否作出評估？（三）政府有否評估其改善受資助安老宿位服務不足問題的措施是否有效？時任勞工及福利局局長張建宗負責答覆，他說在二○一○年，於輪候資助護養院宿位及護理安老宿位期間離世的長者人數分別為一千八百二十三人及二千九百七十一人。比起○九年多了二百多人，上天堂容易過入住政府資助院舍，喜耶悲耶？



有關長者輪候政府資助院舍期間死亡人數，在這八、九年來繼續不斷上升，表示政府資助院舍的宿位仍然嚴重不足，如今所謂更新安老服務統一評估機制，只不過是為了掩飾增加院舍宿位的無能以及失職。這是一個混帳透頂、可詛咒的政府！