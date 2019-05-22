為了遏止中國崛起，美國已到了走火入魔的地步。當地商務部日前將華為列入黑名單，嚴格限制華為購買美國企業的核心部件和技術，谷歌隨即宣布暫停與華為合作。然而華為同樣是美國企業重要客戶，每季採購額高達二百億美元，禁令對業界造成極大打擊。結果不旋踵，老美便自打嘴巴，商務部發出臨時許可延遲禁令九十日，谷歌亦煞停終止合作計劃。



很明顯，特朗普再次使出「極限施壓」，一手硬一手軟，務求在未來的貿易談判爭取最多甜頭。站在美國優先的立場，這樣做並不令人意外，然而本港不少洋奴漢奸跟隨起舞，拍手叫好，認為華為不能採購美國晶片、谷歌暫停合作，必定遭受滅頂之災。這種手指拗出唔拗入的思維，才是最令人作嘔。



打從貿易戰開打以來，反中亂港集團就唯恐天下不亂，搖旗吶喊，彈冠相慶，就連部分港人也被洗腦，彷彿中國倒下就一天光晒，香港所有深層次矛盾一掃而空。其實，在中美這場爭霸戰之中，中港是一榮俱榮、一損俱損。



贏了，中國人吐氣揚眉；輸了，中港經濟一起萬劫不復。別說本港旅遊及零售業高度依賴內地市場，中港貿易所佔的份額更是極大，最簡單就是看一看本港衣食住行，哪一方面沒有中國因素？由此可見，中國絕對不能倒，否則香港經濟崩潰，失業率暴升，難道美國佬會養活全港七百萬人？



漢人學得胡兒語，站在城頭罵漢人。在百年殖民地歷史背景下，香港從來都是中西方角力的戰場，洋奴漢奸特別多。中央和特區政府未能去殖化，未能壯大愛國愛港力量，固然是原因，但當中更有恐洋懼外的心魔作祟。例如華為一方面揚言有5G優勢，能自行開發晶片，不懼美國打壓；另一方面又說不排斥美國，任正非甚至說全家人都使用蘋果產品、不用華為，這不是長他人志氣、滅自己威風嗎？