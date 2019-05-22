撰寫時評專欄七年以來，年年都有輿論指中國經濟將陷入危機，筆者每一年都會駁斥其說之謬，事實證明，中國GDP的增長一直穩定，經濟並無「硬着陸」，我也一直堅持「好友」角色。不過，多年來第一次讓我感到擔心的是此刻，假如中國選擇跟美國在貿易問題上硬拚一場，國家便要陷入艱難時期，當然，美利堅的日子也不會好過，是否要走上這條路，就全在雙方領導人一念之間。



本欄曾力主中國對美談判應設法拖延，不要在這一、兩個月內達成協議，內地市場大幅度開放前，應盡量讓本土企業爭取時間打穩基礎。但拖延不代表翻臉，而目前中方拒絕再談判，美方則全力截殺中資企業華為，兩國似乎都做出要翻臉的樣子，所以使我這個內地經濟「好友」不得不有點躊躇，要替中國捏一把汗。



美國忌憚華為，此事人盡皆知，但之前只是壓抑，如今卻是截殺。華盛頓突然要求美資企業大幅度停止對華為的軟、硬件供應，事情若弄不好，華為甚至會有倒閉的危機。美方對華為的態度急速改變，轉捩點是中方表示在貿易的大原則上沒有可談餘地，間接拒絕了美方代表團再次訪華。這種態度，美方解讀為翻臉，於是施展出一下又一下的殺着。



談判上的拖延戰術是告訴對方甚麼都可以談，但可以談不代表一定要退讓，只是雙方保持密切接觸，靜待時變。美國對華的態度隨時可以由硬變軟，觸發點可能很多，譬如美國與伊朗的衝突一旦惡化，華府為免兩面受敵，對華便容易軟化；甚至華爾街股市一旦出現跌浪，較高位下挫兩成，白宮主人特朗普就會急得如熱鍋上的螞蟻，為求早日解困，說不定對華談判的成果只是馬馬虎虎，他也會願意接受。



只要有得談就有希望，中美兩國領導都是理性之人，但願鬧完彆扭後，很快就能重上談判桌吧。