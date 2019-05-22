保安局局長李家超日前宣布《逃犯條例》修訂草案「直上大會」，他形容是「艱難決定」，指出自從立法會於四月十二日決定就今次修例成立法案委員會後，至今逾五個星期未能正常運作，並稱法案委員會運作已經失效及「無出路」，因此要把草案「直上大會」，建議六月十二日即休會前一個月開始恢復二讀。



李家超的「艱難決定」一出，反對派如喪考妣，見到「逃犯條例」四隻字，彷彿自己就是「逃犯」，上晒身。民主派狂呼政府的做法損害「一國兩制」及立法會傳統。老朽不禁失笑，民主黨老鴿涂謹申身為律師，卻無視議會規矩，自封「山寨王」成立「偽會議」，又徹夜霸佔會議室，後來更引致肢體衝突，多人受傷，醜出國際，如此令立法會蒙羞的暴行，試問是立法會的「傳統」嗎？泛民破壞「一國兩制」卻率先「賊喊捉賊」，其乖異行為叫人不齒！



當然，一見政府變陣，最「驚青」失控的莫如壹淫媒創辦人漢奸黎，一向反中亂港走在最前線的他「身有屎」，是以爛果報無所不用其極抹黑及醜化《逃犯條例》修訂草案，說是「送中惡法」，更煞有介事出席香港外國記者會的午餐會，廢噏「中國法制係垃圾」，又指一旦修例成功，影響比二十三條立法更為深遠。更好笑的是，黎指「一旦《逃犯條例》通過，香港便會玩完」。



事實係，逃犯修例一旦通過，唔係「香港玩完」，而是「漢奸黎玩完」！漢奸黎曾揚言「唔怕坐監，最怕係洗廁所」！一旦條例通過，他就會反口話「唔係怕洗廁所，最怕係喺大陸坐監」！香港司法一再充當其保護傘，之不過一旦逃犯修例通過，漢奸黎自己知自己事，最近佢努力賣產填債，再吹噓壹淫媒訂閱人數如何破紀錄，除了聊以自慰，不就是一隻在四面玻璃圍困中的蒼蠅，見到光明卻永冇出路！風吹燈滅，做漢奸，歷史告訴大家：沒有好結果的。