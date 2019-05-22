美國將中國電訊設備及手機巨企華為列入黑名單，Google將停止向華為提供軟硬件和技術服務，這意味着華為的下一代智能手機，只能透過網頁版使用Google地圖、YouTube和Gmail等服務。美國商務部剛發出臨時許可證，將禁令延遲九十日。



華為遭美國封殺，短期對華為開拓海外市場有一定影響，然而對於華為的國內市場，影響微乎其微。正因當年中國堅守原則，要求Google遵守中國法律，結果Google選擇退出中國，今天中國國內互聯網的基本生態才得以保存。就算如今Google停止提供服務，對華為及國內手機用戶也沒有太大影響。綜合來看，由於華為手機的銷量有六成來自國內，所以華為的生存不是問題。



況且，華為已經作出了極限生存的假設，子公司海思半導體研發名為「鯤鵬920」的伺服器晶片已經可以完全實現自主生產。另外有消息指，華為最新的手機處理器「麒麟985」已經成功試產，預計今年第三季大規模投產，並應用在最新的旗艦手機。中國擁有全球最大的手機市場，國內手機廠商有充足的空間推出自家研發的作業系統和晶片，美國企圖透過技術封鎖打擊中國企業以及經濟的陰謀，看來難以得逞。



美國封殺華為之舉是損人害己的七傷拳，由此與華為有合作的美國企業以至全球5G發展，都深受打擊。華為短期內難免會經歷陣痛，但是華為的研發力量在全球首屈一指，相信能夠克服難關，而美國晶片商則永遠失去大客，實屬不智。



過去礙於美國的壟斷，導致中國技術被扼殺在萌芽狀態。現在美國總統特朗普自己撤了壟斷壁壘，對華為是有憂有喜。特朗普的「科技霸凌」，必會促使中國加快科研產業發展，以免受制於人。中國晶片沒有了美國壟斷的碾壓，一定能高速發展。是時候打破美國霸權的神話了。