早於二○一七年，創科局發表《香港智慧城市藍圖》，提出措施將香港打造成世界級智慧城市。當中，提及推行「多功能智慧燈柱」試點計劃，用以收集實時城市數據。於今年內，政府將在四個市區地點安裝四百支「多功能智慧燈柱」。



根據立法會文件顯示，政府動用二億七千萬元安裝四百支智能燈柱，而試驗地區包括中環/金鐘、銅鑼灣/灣仔、尖沙咀及觀塘/啟德發展區。當局聲稱，首批測試的燈柱將能實時監察交通、空氣質素及天氣狀況，並會安裝攝錄機防止非法傾倒廢物，同時亦會作為5G通訊基站提供定位及通訊的功能。另外，當局會發展相關的電腦支援系統，包括雲端伺服器及資訊保安程式等，用以分析收集回來的「大數據」。不過，對比其他城市來說，我只能說「有總比沒有好」。



看看台北的做法，當地市政府去年已計劃投放約三點二億港元（約十三億新台幣），將全市十六萬盞路燈全面智慧化。當我們是用二億多港元才能推出四百支燈柱進行測試時，台北只用約三億港元就能安裝十六萬支，較我們的平均成本便宜三百多倍。加上，燈柱的功能比香港立法會文件所提及的還要多，例如燈柱預留標準化的接口，方便公眾實地採集數據，而此開放數據的程度，實乃香港沒法比擬。也許有人會說，台北的人工成本較為便宜，亦有製造業支撐整個生產過程，但當地確實以「多快好省」地完成燈柱智慧化，其中細節值得香港學習和反省。



再看看內地其他城市，就會知道香港現時有多落後。去年八月，國家發展和改革委員會指出，全國約有五百座城市已明確提出建設智慧城市。單是深圳市，已撥出二千億元人民幣設立相關設施的建設基金。現時，全國有關智慧城市產業的市場規模約為十萬億元，而在二○二二年則有望增至二十五萬億元，為經濟注入新的動力和元素。



在內地，智能燈柱被稱為「智慧杆」，從概念上已脫離純粹照明的功用。與此同時，市場上有大量的廠商投入生產，在競爭下不斷提升產品的質素。可想而知，內地有些城市的智慧杆，在功能上已較香港即將安裝的燈柱優勝。舉例來說，有些智慧杆加設「一鍵報警」的功能，當遇上交通或人身安全事故時，就能快速通知警方；又或遇上突發天災時，有些街道的智慧杆甚至能即時指示逃生出路。



雖然香港的智能燈柱造價昂貴，但有一點還是值得鼓勵的，就是相關技術由本地的中小企及大學自行研發，是百分百的「香港品牌」。不過，考慮到成本和功效的問題，其實我們是可以與內地部門多作交流，利用互惠互利的精神共同開發技術。一來可以節省成本，二來亦能促進本地的「產研結合」，可以說是一舉多得。



話說回來，對於發展智慧城市，硬件只是基礎和起步，要真正做到「智慧型」，就真的需要政府官員和社會民間有敢於開創的決心，否則最終只會徒為形式軀殼，得物而無所用。