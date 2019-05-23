世界視線：無人機偷襲行動　中東戰場起作用

波斯灣戰雲密布，上空未見大型戰機巡飛，原來暗地已經出動無人機攻敵。沙特阿拉伯繼輸油設施遭無人機破壞，日前又有南部軍方基地機場受到同類襲擊。伊朗撐腰的也門叛軍青年運動承認責任，聲稱計劃攻擊沙特和阿聯酋三百個軍事目標。



無人機近年廣泛應用在軍事行動，既可探測情報，亦具殺傷力，體積細小難以防範，亦毋須出動空軍正面迎戰敵方，避免衝突升級，本小利大，改變了傳統作戰思維。美國及伊朗雖未正式開戰，在這新興武器戰場上早已展開角力，伊朗多次捕獲美軍武裝無人機包括最強MQ9「死神」型號，據報是利用技術控制及誤導令其以為降落在美軍阿富汗基地！



中東市場對無人機需求極大，美國禁止向英法以外地區出口頂級「捕食者」及「死神」武裝無人機，以免「製器自斃」。英國年初有報告指出，伊朗等國使用無人機執行軍事任務，在伊拉克更出動數百次以剿滅伊斯蘭國。報告披露沙特及以色列有自行研發，其餘國家向中國大量購買，雖然技術上遠不及美國貨，價錢卻便宜很多，而且基本上來者不拒。這股新的軍事力量令區內緊張局勢火上加油。



報告亦揭示伊朗因為空軍部隊能力有限，不敢派往別國領空以免成為炮灰，故此有仿製以色列製無人機，在伊拉克和敍利亞發動空襲。也門內戰亦成為無人機戰場，沙特支持也門政府軍，叛軍青年運動被視為伊朗代理人，去年至今發動多次載炸藥無人機攻擊，不但暗殺了也門軍事情報部門負責人，亦偷襲沙特及阿聯酋多個油廠機場等設施。據報伊朗革命衞隊也派出無人機在波斯灣偵測及近距離拍攝美軍航母。



無人機潛力無窮，商機無限，美國當然不會讓中國佔據市場，總統特朗普曾承諾放寬美製武裝無人機出口，近日美國國土安全部又放風指中國相關產品會將敏感數據帶到極權國家，明顯想打擊其銷情。然而中東國家憂慮美國霸權肯定遠遠超過「中國威脅」，兩害取其輕，為求以弱制強，無人機還是大派用場。