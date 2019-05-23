神州觀察：香格里拉鴻門宴　魏鳳和單刀赴會

被稱為「香格里拉對話」的亞洲安全會議即將在新加坡登場，中國國務委員兼國防部長魏鳳和確定出席，這是時隔八年北京再派防長赴會，在中美貿易和安全關係緊張的背景下，今次對話之唇槍舌劍絕對精彩可期。



與以往一樣，美國勢必繼續在本次對話中號召其他盟國對華發動圍攻，南海問題仍是主題，已被提名出任防長的美國署理國防部長沙納漢將出席，就美國印太戰略發表演講。在美國近期發動貿易戰、科技戰，全面遏制中國的氛圍下，今次會議勢必硝煙瀰漫，沙納漢必定針對中國，火力全開。



香格里拉對話表面上是討論亞太安全，唱主角的歷來卻是美國五角大樓，自創辦以來，一直就像美國給中國度身訂造的「鴻門宴」，更是美國針對南海問題妖魔化中國的舞台。每年會議，美國及其盟友包括日本、澳洲等，都要針對中國舞劍，並在會前針對中國演足「前戲」，全力渲染中國威脅，製造緊張氣氛，以便在會上佔據道德高地對華發難，並恫嚇東盟國家站隊，孤立中國。



今年當然也不會例外，為了炒熱南海緊張局勢，美國近期已有一系列動作，包括美日菲印軍艦聯合在南海附近巡航，美國軍艦更在不到一個月內三次駛入南海中國控制島礁十二海里範圍執行「自由航行」任務，挑戰中國主權。



香格里拉對話於○二年首次舉行，中國早年未派出高級別代表團參與，直至一一年，時任國防部長梁光烈赴會，是首次有防長出席，其後中國代表團大多維持在副總參謀長級別，過去兩年則由軍科院副院長何雷中將任代表團團長。有分析指，中方不滿歷次會議都重點討論南海爭議，才派低級別代表團與會，但也正因如此，美方代表成為焦點，大放厥詞，每次會議中國都被推上「審判台」。



此次中國再派防長出席，表明中方或已改變思維，決心正面迎戰，不再讓美國獨霸亞太安全話語權，而魏鳳和也是有備而來，將以「中國在印太地區的角色」為題發表演說，並接受大會提問，明顯是要針對美國的印太戰略，準備與美方打「嘴戰」。但最終能否舌戰群雄，突破重圍，仍有待觀察。



狹路相逢勇者勝，拳頭嘴頭都要硬。對於中國而言，貿易戰也要奉陪到底，鬥嘴就更不能示弱，一方面要在場內鬥智鬥巧，針鋒相對揭穿美國陰謀，闡明己方立場，駁斥美國的謬論；另一方面在場外也要鬥勇鬥力，包括加強在東海、台海、南海的維權航行，同時加速研發尖端武器，壯大海空軍等軍事力量。所謂真理都在大炮的射程之內，只有強而有力的軍力支撐，中國在對話中才能鏗鏘有力！