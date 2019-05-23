正論：租金最貴居不易　堪哀民生之多艱

香港首季經濟表現幾乎零增長，創十年新低，但這並不妨礙本港樓價繼續高居地球之巔，連帶租金也是全球最貴。經濟不振，居民收入增長追不上通脹，更追不上高處不勝寒的樓價與租金，這是港府房屋政策徹底失敗的必然結果，也是無殼蝸牛生活艱難的哀歌，更是香港競爭力每況愈下的縮影。



根據外資銀行公布的《2019年全球物價報告》，香港兩房單位月租金高達兩萬九千港元，力壓美國三藩市及紐約，成為全球最昂貴的城市。表面看，香港的平均月租比三藩市僅高出約數百元，但實際上，由於兩地居民收入水平相差懸殊，租樓壓力根本無法相提並論。三藩市是赫赫有名的硅谷所在地，得益於科企急速發展，早已成為全球人工最高的城市，平均月薪達五萬一千港元，相比之下，香港人平均月薪僅為一萬八千七百港元，全球排名第二十七位。三藩市以全球第一高收入，支持全球第二高租金，兩者相宜，而香港以全球第二十七位的收入，支持全球第一的租金，絕對是畸形。



香港租金之高昂是出了名的，連財大氣粗的跨國企業也叫苦不迭，近年紛紛將總部遷出香港，對一般香港打工仔更是難以承受之重。尤其對基層市民而言，租住兩房單位是不可想像之事，他們只能租居劏房、天台屋、床位或者所謂「太空房」，甚至廢棄的雞棚豬竇都可以住人，而平均呎租堪比豪宅，其空間之侷促，生活之壓抑，經濟壓力之沉重，不是住大宅又僭建、高床軟枕養番狗的港府高官所能理解的。



無殼蝸牛痛苦，勉強上樓一樣痛苦。早前一份國際調查顯示，香港樓價蟬聯世界第一，兩房單位的平均市價近千萬元，比排第二位的新加坡高出四成，而新加坡的人均GDP及人均收入均已遠遠超過香港。中產人士節衣縮食，能慳則慳，辛辛苦苦數十年，一輩子最大的「經濟成就」不過是一個僅能轉身的蝸居而已。他們看起來收入較高，是「表面風光」的有產階層，但論實質生活質素，可能連基層還不如。



「房事」負擔沉重，導致香港人的生活質素每況愈下，全球排名跌跌不休，僅過去五年間就大跌十二位，如今僅能排全球第四十四位。同一期間，新加坡因房屋、醫保、空氣等方面表現較好，排名上升八位，目前位居全球第二十三位。而最令人吃驚的是，印度的班加羅爾市位居全球第三十三位，比香港足足高出十一位，香港作為發達經濟體的一員，生活質素落後於新加坡也就罷了，連第三世界的印度也不如，真叫人情何以堪！



長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。這邊廂港府富得漏油，尋常一個問責局長的年薪高過美國總統，另一邊廂是百物騰貴，高樓價、高租金壓得打工仔喘不過氣來，港府的房屋政策就是一味叫人望梅止渴，如今更以虛無縹緲的「大嶼願景」敷衍，根本就是愚弄市民！